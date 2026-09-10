Qué dijo Sofi Martínez sobre si tiene un romance con Gastón Edul tras la filtración de un video íntimo La periodista deportiva despejó las dudas que sacudieron al ambiente del espectáculo luego de la difusión de un llamativo encuentro. Agregar C5N en









La periodista salió a aclarar el video que se viralizó en las últimas horas.

Sofi Martínez volvió a posicionarse en el foco mediático tras la difusión de un clip publicado en TikTok que la muestra compartiendo un encuentro privado con Gastón Edul. Las imágenes registran a ambos comunicadores en un restaurante, una escena que encendió rápidamente las versiones de un acercamiento entre los colegas en las plataformas digitales.

El episodio tomó trascendencia en un contexto atravesado por controversias paralelas para los dos involucrados. Mientras el cronista desmintió recientemente la circulación de un falso contenido personal en redes, la periodista venía de quedar vinculada a un expediente judicial en Uruguay, luego de que un registro audiovisual grabado para su canal de YouTube durante el clásico entre Peñarol y Nacional fuera requerido por las autoridades para investigar hechos de violencia.

Esto es lo que dijo Sofi Martínez sobre los rumores que lo vincularon con Gastón Edul Alejada de las especulaciones de las redes sociales, la periodista de Telefe decidió romper el silencio tras la viralización del registro donde se la ve compartiendo una mesa con su colega. La figura del periodismo deportivo aprovechó su participación en el espacio de streaming para abordar con total soltura la repercusión que tuvo el encuentro, relativizando la trascendencia del material publicado en las plataformas digitales.

Durante su visita al ciclo DQT, la comunicadora no esquivó los cuestionamientos sobre el mano a mano en el local gastronómico y admitió no haber notado la presencia de la cámara. Sin embargo, restó dramatismo a la exposición pública del momento y manifestó con naturalidad: “Yo no lo noté, igual la mesa parecía estar más lejos. Pero, en defensa de la persona que grabó este video, la realidad es que me han pasado videos o fotos peores que esta”.

Redes sociales En ese mismo sentido, la profesional brindó detalles concretos de la merienda en Palermo para argumentar que no existió ningún intento de ocultar la reunión entre ambos. Para aclarar el cuadro de situación ante las teorías sobre una alianza afectiva, la cronista puntualizó: “Te voy a ser sincera, él se pidió un avocado toast y yo el café con leche de almendras. Fue a las 4 o 5 de la tarde… en Palermo… y la verdad es que si no queríamos que saliera un video no nos íbamos a exponer así”.

Con estas precisiones, la referente mediática dejó en evidencia que mantiene una relación transparente y relajada con su compañero de tareas, sin necesidad de recurrir a la clandestinidad. Al mostrarse a plena luz del día en un establecimiento concurrido de la Capital Federal, la comunicadora echó por tierra las versiones de un romance secreto, transformando la teoría viral en una simple salida entre colegas.