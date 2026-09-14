Se conocieron las condiciones que le puso Sofi Martínez a Diego Leuco para volver a salir

Una inesperada revelación sobre las exigencias iniciales del romance vuelve a encender los rumores de reconciliación tras su reciente encuentro en pantalla.

La reaparición conjunta de los periodistas Sofi Martínez y Diego Leuco en la pantalla televisiva volvió a encender las versiones sobre una posible reconciliación amorosa. Los conductores coincidieron en el piso de La Peña de Morfi y dejaron al descubierto que, pese a la distancia, la química sigue intacta. El cruce al aire reabrió las especulaciones sobre la vigencia del vínculo y el afecto que aún sostienen en público.

En ese marco, la periodista deportiva recordó cómo se gestó el inicio del romance tras un reportaje durante los Juegos Olímpicos. Tras aquel primer acercamiento y una cena compartida, el periodista decidió dar un paso al frente de manera concreta para formalizar. “Che, Sofi, yo estoy” , rememoró la comunicadora sobre la frase con la que su excompañero le propuso avanzar formalmente en la relación.

Ante la propuesta, la cronista dejó en claro cuáles eran sus prioridades cotidianas y exigió el respeto irrestricto hacia sus espacios afectivos personales. “Yo soy los domingos en familia, las amistades” , le advirtió de entrada al conductor. De este modo, fijó como condición indispensable que su dinámica familiar y su círculo íntimo no sufrieran ningún tipo de postergación en el armado de la pareja.

La respuesta del periodista no tardó en llegar y aceptó de inmediato la propuesta integral de la comunicadora sin poner reparos. “Me dijo 'yo quiero todo el combo'” , reveló la periodista sobre la firme aceptación de su expareja. La frase selló el acuerdo inicial entre ambos, dejando en evidencia la predisposición previa de Leuco para integrarse por completo al entorno de la cronista.

Sin embargo, la convivencia familiar posterior también expuso diferencias de conducta que generaron reclamos puntuales durante el noviazgo. “Para mí, mis mejores momentos son las reuniones familiares, pero le tenía que pedir que entablara una conversación con alguien, ¡sos periodista!” , se quejó Martínez. Por su parte, Leuco admitió su perfil retraído al señalar que en lo social suele ir "más para adentro" y refugiarse en el celular.

Los conductores tuvieron un careo al aire. Telefe

El furcio de Sofi Martínez que expuso su relación con Diego Leuco

Durante una entrevista cruzada en La Peña de Morfi bajo la mirada de Sebastián Wainraich, un descuido de la conductora dejó en evidencia un encuentro reciente. Al ser consultada sobre las virtudes y defectos de su expareja, la periodista elogió el sentido del humor en la intimidad, aunque cuestionó sus extensos hábitos de descanso. La charla distendida derivó en un intercambio sobre la cotidianeidad que compartían hasta hace poco tiempo.

El propio conductor asumió su tendencia al sueño y reconoció la gravedad de quedarse dormido durante las charlas compartidas con la comunicadora. Frente a esa afirmación, la cronista deportiva intentó graficar la situación con un ejemplo reciente pero cometió un desliz imprevisto al aire. “Por ejemplo, el sábado le dije ‘hagamos algo’”, lanzó la periodista sin advertir la fecha inmediata a la que hacía referencia.

El comentario delató de inmediato que ambos habían compartido tiempo juntos apenas el día anterior a la emisión del programa dominical. Al tomar dimensión del dato expuesto frente a las cámaras, la presentadora buscó cambiar de tema de forma repentina para desviar la atención. Rápidamente le preguntó a Wainraich si prefería pasar a otra consulta picante para sepultar la frase vertida sobre el fin de semana.

La audiencia del ciclo y los seguidores de la expareja no dejaron pasar la revelación involuntaria sobre el encuentro del día anterior. En cuestión de minutos, los usuarios de las redes sociales cortaron el fragmento del video y lo masificaron en la plataforma X. El desliz alimentó de forma inmediata las teorías de los fanáticos sobre un acercamiento privado mantenido bajo reserva por ambos.

Las declaraciones de ambos sobre los defectos en el plano privado terminaron de confirmar la profunda complicidad que sostienen actualmente. “En la intimidad es muy divertido. Y lo malo es que duerme mucho”, había detallado la cronista antes de cometer la equivocación en vivo. El ida y vuelta expuso que, más allá de las diferencias del pasado, el contacto cotidiano entre los dos periodistas permanece plenamente vigente.