La histórica conductora que se enamoró y confirmó que se casará a los 59 años

Una reconocida figura televisiva sorprendió al anunciar su inminente paso por el altar tras una inédita propuesta nacida de un chiste.

La primavera, conocida indiscutidamente en todo el mundo como la verdadera y definitiva estación del amor, trajo consigo una de las noticias más románticas y sorprendentes. Fabiana Araujo , la histórica conductora de televisión, exmodelo y actual destacada panelista del ciclo de espectáculos Implacables, confirmó oficialmente ante el público que pasará por el altar durante este mismo sábado 26 de septiembre .

La histórica figura de la farándula nacional se mostró plenamente enamorada y dará el gran paso más importante de su vida junto al exitoso empresario Marcelo Dimini , con lo que selló así su emotiva y tierna historia de amor a los 59 años . Ambos conforman hoy una de las parejas más sólidas y comentadas.

Lo que en un principio comenzó mágicamente como una simple broma compartida durante un inolvidable viaje a Italia , terminó transformándose repentinamente en una propuesta matrimonial muy real, seria y extremadamente romántica frente a las paradisíacas playas de Punta Cana . El destino ya tenía escrito este desenlace ideal para los novios.

Aprovechando de manera muy especial la hermosa coincidencia exacta con la importante fecha de su propio cumpleaños, la carismática presentadora estará celebrando su esperada y ansiada boda rodeada de todos sus afectos más cercanos. Será un festejo por partida doble que promete quedar grabado para siempre en la memoria de los invitados.

“Somos grandes, tampoco vamos a hacer un gran despliegue... como un casamiento a los veinte. Pero sí queremos festejar, y sobre todo compartir, con familia y amigos” , le reveló exclusivamente la conductora a Teleshow, dejando muy en claro cómo será verdaderamente el espíritu de su anhelada unión matrimonial junto al empresario.

Sobre la sorpresiva e inigualable propuesta de compromiso en las hermosas playas caribeñas, la periodista detalló sumamente emocionada y feliz: “Un día teníamos lo que se llama una cena romántica, que te ponen una mesita en la playa. Él había ido a la tienda del hotel y había comprado un anillo. Me hizo el pedido formal, a lo cual le dije: ‘Sí, obvio’”.

Tras explicar entre risas que debieron cambiar la joya original por su talle exacto, Araujo enfatizó su enorme valor sentimental y simbólico: “El nuevo tiene dos líneas que apuntan hacia arriba. Una es la vida de nosotros antes que nos encontramos y ahora estamos haciendo un camino juntos de diamantes”.

Al comparar abiertamente este inmejorable y pacífico presente sentimental con otras vivencias y relaciones de su pasado, la panelista confesó con profundo alivio y total contundencia: “Es todo tan verídico, tan llano, tan sin problemas, tan fluido, como que es otra historia. Es como que lo anterior no pasó nunca en mi vida”.

Con enorme madurez personal, concluyó su relato celebrando la inmensa paz y absoluta transparencia que caracteriza hoy a su gran vínculo con Dimini: “No hay especulaciones, no hay rulos, no hay segundas intenciones, no tenés que estar descifrando mensajes”. Ambos eligen transitar esta flamante etapa apostando absolutamente todo por su amor.