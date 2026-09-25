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Qué dijo Maru Botana sobre el supuesto romance de Franco Colapinto con su hija

La empresaria gastronómica habló en televisión sobre los rumores que vinculan a su hija con el automovilista argentino y no dudó en dar su veredicto.

La pastelera habló de la relación entre su hija y el corredor.

La pastelera habló de la relación entre su hija y el corredor.

Maru Botana sorprendió al referirse al ida y vuelta virtual entre Franco Colapinto y su hija Sofía Solá, luego de que los usuarios detectaran una serie de interacciones en las redes sociales. En diálogo con el programa Puro Show, la famosa cocinera rompió el silencio sobre el piloto de automovilismo y no dudó en expresar abiertamente su profunda admiración por el joven deportista albiceleste: “Me encanta. Colapinto me encanta. Fan total”.

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La reconocida pastelera reveló un detalle completamente inédito al confesar que existe una relación bastante estrecha con el entorno del automovilista argentino, mucho más allá de los trascendidos amorosos. Durante la charla, detalló que conoce al corredor personalmente y que suele tener contacto frecuente con su círculo íntimo debido a la fascinación del piloto por sus dulces: “Lo quiero mucho a Franco, a su familia, lo fui a ver de hecho a Barcelona. Lo conozco porque es muy fan de algunas tortas mías”.

El relato de la conductora sumó todavía más color a la situación al ventilar que la propia madre de Franco suele frecuentar sus locales comerciales para comprar sus productos. En medio de un clima muy distendido, entre risas y con total desenvoltura, la figura televisiva lanzó una frase que encendió rápidamente la mecha del chimento en los portales de espectáculos: “Como yerno sería divino”, dejando en claro su total simpatía hacia la joya del deporte motor.

Sin ánimos de confirmar de manera explícita un noviazgo formal entre su hija y el piloto de Alpine, la animadora no dudó en darle el visto bueno definitivo frente a los micrófonos. Para cerrar el tema y alimentar la ola de especulaciones que ya circulaba por internet, la empresaria gastronómica dejó un guiño contundente que funcionó como un sello familiar: “No lo conozco tanto a Franco, pero conozco a su familia y son un amor. Él está aprobado”.

El gesto de Colapinto con la hija de Maru Botana

Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de la atención mediática tras protagonizar un llamativo acercamiento virtual con Sofía Solá, la hija de Maru Botana. El referente del automovilismo sorprendió a los usuarios al dejarle varios "me gusta" a la joven modelo en sus posteos más recientes en Instagram. La joven, que se encuentra radicada en España desde hace varios meses, compartió postales de su rutina y el piloto de Alpine no dudó en hacerse notar entre las interacciones de su red social.

La actitud del deportista fue rápidamente advertida por los usuarios, quienes no tardaron en mandarlo al frente de manera pública. Un seguidor aprovechó la oportunidad para escribirle directamente a la joven en su foto con una frase: “¡Bien ahí Franquito poniendo like! ¡Dale tiburón! ¡Vamos el 43!”. Lejos de ignorar el comentario, la propia modelo decidió reaccionar con un "me gusta" a ese mensaje, dejando en claro que está al tanto de las miradas sobre el tema.

Las llamativas interacciones del corredor de Fórmula 1 se suman a la fuerte ola de trascendidos que señalan el fin de su vínculo sentimental con Maia Reficco. La falta de publicaciones conjuntas y el distanciamiento virtual con la reconocida actriz encendieron las alarmas de los fanáticos a fines de julio. Este inesperado ida y vuelta con la hija de la cocinera llegó para sumar más condimento a los rumores sobre su presente afectivo.

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