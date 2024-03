Sofi Martínez y Diego Leuco le pusieron punto final a su romance: "Cortaron todo contacto..."

Esto no fue lo único, sino que la panelista Paula Varela agregó: "El primero que no quiso fue él. La bol*deó, ella se cansó y ahora es la que no quiere saber nada con volver. Eran como amantes, tenían s*xo y ahora ni eso, cortaron todo contacto". Así, los encuentros casuales también serían parte de la separación.

Para finalizar, la también panelista Nancy Duré resumió lo sucedido: "Leuco la canchereó. Quería dominar la relación, imponerse, establecer los tiempos, y ella es una mujer de carácter y de muy fuerte personalidad. Ella en un momento esperaba algo más de él, que concretara, y la realidad es que él fue y es un pirata". Esto último generó mucha sorpresa en redes sociales y el conductor deberá aclarar el tema para no quedar manchado.

Embed - "Estoy feliz": Diego Leuco habló de la incorporación de Lizy Tagliani en "La Peña"

Diego Leuco rompió el silencio tras la salida de Jesica Cirio de La Peña de Morfi

Diego Leuco habló por primera vez luego de la confirmación de la renuncia de Jesica Cirio a La Peña de Morfi. Ambos compartían la conducción desde antes de fin de año y se habían consolidado para incluso liderar en el rating. Sin embargo, se disolverá y el periodista dio su opinión.