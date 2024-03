Sofi Martínez reveló que un hombre quiso meterse en su auto: "Vino preguntando por mí..."

En diálogo con el programa LAM, Sofi Martínez comenzó por confesar: " Nunca me había pasado, la realidad es que no sé bien cómo hay que actuar en estos casos ". Así, dejó en claro cuánta angustia le provocó la situación, que la expuso a un escenario que tuvo que vivir por primera vez.

"La semana pasada vino una persona acá especialmente preguntando por mí, queriéndome acompañarme al auto, pidiéndome el número de teléfono... No sé, a mí me asustó por lo menos", continuó la periodista. De esta manera, buscó comunicarle a sus seguidores lo que le tocó vivir para que no se vuelva a repetir.

Para finalizar, Martínez relató: "Hoy salí y lo vi venir otra vez y como justo venía con el director de la radio le dije 'acompañame al auto'. Ahí medio como que me llamó, quería hablar conmigo, pero la realidad es que no sé bien para qué o cuál es la intención. Es un susto para estar atenta". Con estas palabras, envió un buen mensaje para que cualquier mujer tenga en cuenta.