Sofi Martínez reveló si sigue enamorada de Diego Leuco: "No hablamos..."

La separación de Sofi Martínez y Diego Leuc o tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores el año pasado, pero en las últimas horas la periodista deportiva dio una declaración inesperada al revelar si sigue o no enamorada del conductor.

Si bien nunca salieron a la luz las causas de la separación, los rumores sobre una posible reconciliación tomó más protagonismo en los últimos días. Tanto es así que Sofi Martínez pudo hablar sobre lo que en realidad estaba pasando entre ambos: " Te puedo decir cómo estamos hoy y estamos súper bien . No hablamos de exclusividad, no hablamos de esos temas tampoco", señaló para Socios del Espectáculo.

Eso no es todo, sino que también confesó que "creo que eso es un código muy personal de cada pareja. Cada pareja es un mundo y creo que nosotros estamos cómodos así y no necesitamos charlarlo tampoco". Aunque no quiso dar detalles sobre si el vínculo amoroso continúa a pesar de la distancia.

En cuanto a su vida personal y su carrera profesional, la periodista explicó que "mi corazón está bien. Viviendo el verano, que eso también siempre hace bien y siempre es lindo". En cuanto a Leuco, sumó que "nosotros nos queremos un montón. Sí, seguimos compartiendo cosas y seguimos charlando. No necesitamos ponerle un título en particular. La realidad es que no tengo idea de lo que viene, pero sí, estamos cerca".