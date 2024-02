Diego Leuco rompió el silencio tras la salida de Jésica Cirio de La Peña de Morfi

"Le pregunté cómo estaba. Me dijo que estaba bien, que había sido una decisión de ella y le deseé lo mejor, ella me deseó lo mejor a mí", comenzó el conductor también de Antes que Nadie en Luzu TV. Y agregó que la vio “muy contenta” con la decisión que tomó.

Y sobre nombres e inicio del ciclo explicó: Sé que también hay varias fechas tentativas de arranque. También eso tiene que ver con una cosa de programación, de un montón de cosas que me exceden, pero obviamente antes de que arranque va a haber una comunicación seguramente. Eso se contará, pero todavía no lo sé, perdón".

En un comunicado, Cirio indicó que “se cumplió una etapa” y por eso dejaba el proyecto al que había sido convocada por el mismo Gerardo Rozín. Aún no se confirmó cuál será su nuevo proyecto en el canal.

La Peña de Morfi: se filtró quién será la reemplazante de Jésica Cirio en la conducción

La Peña de Morfi pasó por muchas transiciones desde la muerte del conductor y creador Gerardo Rozín. Quien no había cambiado era Jésica Cirio, ya que se quedó como coconductora y fueron rotando figuras como Georgina Barbarossa, Jey Mammón y el reciente Diego Leuco. Pero ahora sumarán una nueva.

Si bien, aún no empezó la edición del 2024, ya están definiendo lo que será la nueva delantera. “Hoy les quiero contar que se cumplió una etapa hermosa en La Peña. Pasé grandes momentos, aprendí mucho, me divertí y me siento orgullosa de este camino recorrido y de mi crecimiento”, había contado Cirio.

Ante esto, el periodista Nacho Rodríguez anunció que la elegida para poder ocupar el lugar de la modelo en el programa ya estaría definida. “Tiene un pie y medio adentro”, escribió y reveló que se trata de Sol Pérez, actual panelista de Gran Hermano.