Sofi Martínez explotó tras ser acusada de traicionar a Telefe: "Sabían de mi propuesta..."

Andrea Taboada reveló en Intrusos que habló con Sofía Martínez para darle la oportunidad de descargarse y contó cómo fue su conversación. En un primer lugar, la ex-ESPN expresó: " No entiendo por qué esta polémica, Telefe sabía de mi propuesta de DAZN y me impulsaron a hacerlo . Me permite estar en las transmisiones cada vez que pueda".

Y esto no fue lo único, sino que se mostró muy agradecida con el canal líder del rating nacional: "No entiendo de dónde salió ese rumor. Nada que ver. Telefe se portó muy bien conmigo y me dijo que no pierda la propuesta". Con estas palabras, dejó en claro que desde la producción argentina la impulsaron a tomar este trabajo, el cual no se sabe si será solo para el Mundial de Clubes 2025 o continuará.

Embed LA PALABRA EXCLUSIVA DE SOFI MARTÍNEZ: "Telefé sabía de mi propuesta y me impulsaron", y dijo: "No se de donde salieron los rumores"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/2YQhu4V2s0 — América TV (@AmericaTV) June 19, 2025

Martínez se despidió de ESPN en marzo de 2025 y se creía que su trabajo en Telefe iba a ser algo permanente, ya que incluso hizo varias entrevistas y participó de los partidos de la Selección argentina como cronista en el campo de juego. Ahora se deberá esperar para conocer cuáles son los pasos a seguir de la joven que saltó a la fama con su cobertura durante el Mundial de Qatar 2022.

