Agustín Laje se despegó del acusado por el doble femicidio en Córdoba: "No tengo ningún tipo de relación"

Tras el crimen que conmocionó a Uruguay y Argentina, el escritor libertario aclaró su vínculo con Pablo Laurta, detenido por el asesinato de su expareja, su exsuegra y un chofer de aplicaciones.

Agustín Laje se despegó del acusado por el doble femicidio en Córdoba: "No tengo ningún tipo de relación con esta persona"

El politólogo y escritor libertario Agustín Laje salió al cruce de las versiones que lo relacionaban con Pablo Laurta, el ciudadano uruguayo acusado de matar a tres personas en Córdoba y Entre Rios. A través de un mensaje en redes sociales, Laje sostuvo que no tiene ninguna relación con Laurta y explicó que su único contacto con él se remonta a 2018.

Revelan el último mensaje de Luna Giardina previo al femicidio: "Quiero llorar"

“En 2018 fui invitado, junto a otros conferencistas y con el aval de un congresista uruguayo, a participar en una actividad en el Palacio Legislativo de Uruguay, organizada por diversos grupos, entre ellos el mencionado sujeto. Jamás volví a verlo ni a saber de él”, detalló Laje en su publicación.

El conferencista consideró además que intentar vincularlo con Laurta constituye “un acto de mala fe que sólo busca ensuciar mi nombre” y apuntó contra “ciertos sectores del periodismo y la partidocracia” por aprovechar el crimen “para hacer política sucia”.

Finalmente, Laje condenó la violencia de género y reclamó que el acusado reciba la pena máxima: “Condeno enérgicamente toda forma de violencia contra la mujer y deseo que haya justicia plena: que el culpable reciba la máxima pena y se pudra en la cárcel.”

Las explicaciones de Laje son en respuesta a una serie de fotos que se viralizaron en redes sociales donde se lo ve compartir un evento junto a Laurta y otras personas.

El caso Laurta

Pablo Laurta, de nacionalidad uruguaya, fue detenido acusado de asesinar a su expareja, su exsuegra y un chofer de aplicaciones en Montevideo. El triple crimen ocurrió el fin de semana y generó conmoción tanto en Uruguay como en Argentina.

Según la investigación, Laurta habría ingresado a la casa de su ex pareja en la calle San Pedro de Toyos el sábado por la mañana y mató a Luna Giardina y a su madre, Mariel Zamudio, utilizando un arma de fuego.

Laurta fue detenido cuando se encontraba organizando el traslado hacia la frontera uruguaya en taxi, informaron las autoridades que intervienen en el caso.

Agustín Laje se despegó del acusado por el doble femicidio en Córdoba: "No tengo ningún tipo de relación"

Hace 12 minutos
