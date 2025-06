La versión de Sol Pérez sobre su incorporación al noticiero de Telefe: "Para mí..."

"Es un desafío enorme y hay que ponerle seriedad y tomármelo como realmente merece el tema que es muy, muy bueno para mí", según afirmó a Primicias ya.

Sol Pérez Luly Illbele Redes sociales

Por su parte, Illbele hizo su descargo con el periodista Juan Etchegoyen y sostuvo: "No pasó nada. Yo trabajo como periodista de espectáculos en el noticiero de Telefe de la mañana Buen Telefe con Adrián Puente y Érica Fontana. Ese es mi lugar mi noti. Hace ya un tiempo largo que estoy ahí“.

En este sentido, explicó que "cada noticiero tiene su periodista de espectáculos. Así se maneja el noti, lo mío al mediodía era y siempre fue un remplazo. De verdad te juro de verdad no hay conflicto, no hay quilombo de hecho a Sol la conocí laburando en Masterchef y me llevó súper bien”. Resaltó que lo que se dijo que lloró por la incorporación de Pérez "es mentira" y pidió que "no lo digan más porque de verdad no me gusta el conventillo”.