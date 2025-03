ESPN perdió a una de sus figuras y hay sorpresa en televisión: "Todo tiene un final..."

Por otro lado, agregaron: "Y preparate porque este martes en el gran encuentro de Argentina y Brasil, ¡nos trae un mano a mano imperdible con Dibu Martínez!". Así, anticiparon que en algún momento de la transmisión del superclásico, mostrarán una entrevista grabada de la periodista con el arquero campeón del mundo.

Si bien esta noticia generó mucho impacto, se desconoce cuál será el rol de Sofi Martínez en Telefe, ya que las transmisiones futbolísticas no son muchas y esto podría significar que estará en algún programa no deportivo. Una de las posibilidades es que se sume a algún ciclo tipo magazine, es decir A la Barbarossa o Cortá por Lozano.

Así fue la despedida de Sofi Martínez a ESPN

Tras conocerse la noticia, Sofi Martínez decidió tomarse unos momentos para agradecer a ESPN por todo y se mostró feliz por los años que pasó en el canal deportivo.

A través de sus historias de Instagram, expresó: "Todo tiene un final, o un hasta pronto. Te quiero mucho ESPN. Por lo profesional, pero sobre todo por los amigos que me llevo". Con estas palabras, dejó en claro que su salida no fue problemática y podría tratarse tanto de una no renovación o una mejor oferta de Telefe.