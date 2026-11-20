El conductor Ángel de Brito todavía no definió qué es lo que hará con su futuro televisivo y, en una entrevista con Beto Casella en vivo en LAM, descubrió que sus compañeras tienen un chat paralelo sin él que crearon hace 10 días. “Es feo eso”, indicó.
Con motivo de la mudanza de Mandarina a El Nueve a partir del próximo año, el presentador todavía no definió qué es lo que hará. Fue entonces que, mientras en LAM entrevistaban a Casella, Denise Dumas le preguntó qué es lo que debería hacer Ángel.
De Brito aseguró que tiene propuestas de distintos canales. "Tengo ofertas de todos los canales. Cuando vuelva, voy a escuchar a todos. La prioridad la tiene Mandarina, donde además soy socio de Bondi", escribió. Sobre su contrato con América, fue muy claro. "Los contratos se rompen".
Fue entonces que Beto aprovechó para dar su opinión e hizo la denuncia en vivo: “Hay un chat paralelo que se llama despedidas”. Y De Brito preguntó si efectivamente había un chat donde él no estaba. “Qué feo eso”, expresó. De todas maneras, el conductor no se molestó.
Ángel de Brito y Yanina Latorre rompieron el silencio sobre sus posibles salidas de América TV
Ángel de Brito y Yanina Latorre hablaron sobre su futuro en América TV después de que se conociera la venta de Mandarina Contenidos, la productora de LAM, DDM y SQP, al Grupo Octubre, dueño de El Nueve. La noticia generó teorías sobre el destino de ambas figuras y modificó por completo su agenda mediática, aunque los dos prefirieron no definir nada por ahora.
Yanina Latorre fue breve al responderle a "Pochi" Frisciotti sobre lo que hará el año próximo. "Nada de eso te puedo responder ahora. Es imposible que yo ya me haya decidido", dijo. En Puro Show, Matías Vázquez contó que una fuente del canal le aseguró que estaría 70% fuera de América y que desembarcaría en la grilla de Telefe. Angie Balbiani sostuvo que la señal busca retenerla como sea.
De Brito, que está de vacaciones en Europa, conversó con Fernanda Iglesias y le mandó un mensaje con humor. "No me creían cuando hablaba de fin de ciclo, jajaja", escribió. Agregó que sabía lo que pasaría con la productora porque es socio de Mariano Chihade en Bondi Live.