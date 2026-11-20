La traición que descubrió Ángel de Brito en pleno vivo de LAM: "Es feo eso" El conductor de LAM se enteró por Beto Casella en plena entrevista que sus compañeras decidieron hacer una jugada por detrás suyo. “Voy a pinchar los teléfonos”, expresó. Agregar C5N en









Ángel de Brito descubrió una traición en vivo. Redes Sociales

El conductor Ángel de Brito todavía no definió qué es lo que hará con su futuro televisivo y, en una entrevista con Beto Casella en vivo en LAM, descubrió que sus compañeras tienen un chat paralelo sin él que crearon hace 10 días. “Es feo eso”, indicó.

Con motivo de la mudanza de Mandarina a El Nueve a partir del próximo año, el presentador todavía no definió qué es lo que hará. Fue entonces que, mientras en LAM entrevistaban a Casella, Denise Dumas le preguntó qué es lo que debería hacer Ángel.

¡ÁNGEL DE BRITO DESCUBRIÓ QUE LAS ANGELITAS TIENEN UN CHAT SECRETO! El conductor se enteró en pleno vivo de que sus compañeras tienen un grupo paralelo a sus espaldas y quedó sorprendido. pic.twitter.com/YwIpJbTt2w — SE PICO (@sepicoarg) November 20, 2026 De Brito aseguró que tiene propuestas de distintos canales. "Tengo ofertas de todos los canales. Cuando vuelva, voy a escuchar a todos. La prioridad la tiene Mandarina, donde además soy socio de Bondi", escribió. Sobre su contrato con América, fue muy claro. "Los contratos se rompen".

Fue entonces que Beto aprovechó para dar su opinión e hizo la denuncia en vivo: “Hay un chat paralelo que se llama despedidas”. Y De Brito preguntó si efectivamente había un chat donde él no estaba. “Qué feo eso”, expresó. De todas maneras, el conductor no se molestó.

Ángel de Brito y Yanina Latorre rompieron el silencio sobre sus posibles salidas de América TV Ángel de Brito y Yanina Latorre hablaron sobre su futuro en América TV después de que se conociera la venta de Mandarina Contenidos, la productora de LAM, DDM y SQP, al Grupo Octubre, dueño de El Nueve. La noticia generó teorías sobre el destino de ambas figuras y modificó por completo su agenda mediática, aunque los dos prefirieron no definir nada por ahora.