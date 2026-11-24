Copa Argentina: confirmaron cuándo y dónde se jugará a final entre Boca y Platense La definición del torneo nacional enfrentará al Calamar y al Xeneize, ambos conjuntos ya clasificados a la edición 2027 de la Copa Libertadores. El conjunto del Vasco Arruabarrena buscará su tercer título en el año luego de coronar en la Copa Sudamericana y obtener la Tabla Anual. Por Agregar C5N en









Boca y Platense se enfrentarán en la final de la Copa Argentina 2026.

Boca y Platense disputarán la final de la Copa Argentina 2026 el 2 de diciembre en el Estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, Santa Fe. La noticia, que será oficializada en las próximas horas, era muy esperada por los hinchas en medio de especulaciones por posibles cambios de fechas y sede.

La definición del torneo nacional enfrentará a calamares y xeneizes, ambos conjuntos ya clasificados a la edición 2027 de la Copa Libertadores. En este marco, el conjunto del Vasco Arruabarrena buscará su tercer título en el año luego de coronar en la Copa Sudamericana y obtener la Tabla Anual.

Para Boca, la cita representa la oportunidad de cerrar un año histórico bajo la conducción técnica de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, quien desde su llegada le dio una idea de juego al equipo y logró mantener la regularidad en el plano local e internacional, donde volvió a coronarse luego de 18 años.

El Vasco Arruabarrena buscará una nueva estrella como DT de Boca. En medio de la disputa de los playoffs por el Torneo Clausura, el DT recuperará para este definición a varias de sus piezas titulares tras la exigente seguidilla de partidos, sabiendo que una victoria no solo sumará una nueva estrella a las vitrinas de la Ribera, sino que también le asegurará disputar la Supercopa Argentina a principios de la próxima temporada.

Por su parte, Platense afrontará el partido más importante del año con la tranquilidad de de haber cumplido el objetivo de meterse en la próxima Libertadores (favorecido por la consagración xeneize en la Sudamericana).