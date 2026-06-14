El tierno gesto de Julián Álvarez con La Mona Jiménez durante un stream El artista cordobés fue el primer invitado en el canal que AFA tiene y fue sorprendido con la presencia del delantero y el lateral del Atlético de Madrid, Nahuel Molina. Por Agregar C5N en









Julián Álvarez le regalo su camiseta firmada a La Mona Jiménez.

A días del debut contra Argelia en el Mundial 2026, la primera edición de AFA Estudio, el canal de streaming oficial de la Asociación, contó con la presencia del músico cuartetero Carlos “La Mona” Jiménez y sobre el final todos fueron sorprendidos con la aparición de los campeones del mundo, Julián Álvarez y Nahuel Molina.

El delantero de Atlético de Madrid abrazó al ídolo y le hizo un regalo que lo llenó de emoción y felicidad: su camiseta número 9 de la Selección firmada.

“Desde Kansas con AFA Estudio ¡Estoy pasando un momento muy muy feliz, que placer ver a mis amigos y a todos los que están presente en este estudio!”, escribió muy emocionado el artista cuartetero.

Embed - La Mona Jimenez on Instagram: "Desde #Kansas con @afa_estudio ¡estoy pasando un momento muy muy feliz, que placer ver a mis amigos de @unpocoderuidook, @juliaanalvarez, @nahuelmolina35 y a todos los que están presente en este estudio! Vamos @afaseleccion " View this post on Instagram La leyenda del cuarteto cantó y contó anécdotas junto a los integrantes de Un Poco de Ruido y compartió un divertido momento en vivo del que también participó Claudio 'Chiqui' Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

El momento en que Julián Álvarez le regaló su camiseta a La Mona Jiménez Sin saber que estaban cerca, La Mona Jiménez estaba contando sus anécdotas cuando ve entrar a Julián Álvarez y con cara de total sorpresa lo saluda con total admiración