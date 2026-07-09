Aseguran que Florencia Peña dio marcha atrás y no le hará juicio a Nicolás Occhiato: qué pasó

El empresario del streaming le habría ofrecido una buena oferta a la actriz para que ella desistiera del juicio, así lo informó la esposa de Fernando Burlando.

Florencia Peña finalmente decidió no avanzar con las acciones legales contra Nicolás Occhiato. La decisión se originó luego de haber sido desvinculada del canal en medio del escándalo que se desató por la difusión de la fake news que afectó a la familia Messi.

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Luego de ser despedida del canal y quedar en el centro de las críticas mediáticas, Florencia se sintió traicionada por Nicolás. Según trascendió, ella esperaba un gesto de respaldo por parte del empresario, sin embargo al día siguiente cuando Occhiato habló públicamente sobre el tema en su programa, no le dedicó ninguna palabra de apoyo, nisiuiera la nombró. Esa actitud hizo que la actriz se sintiera desprotegida.

Fue en ese momento que trascendió que la actriz estaba decidida a iniciar acciones legales contra el empresario por los daños ocasionados a su imagen y reclamar una indemnización de 750 millones de pesos. La información fue confirmada por su abogado, Fernando Burlando.

Pese a todo el ida y vuelta, ahora parece que entre ellos, ronda la paz. Así lo confirmó Barbi Franco, esposa de Burlando, quien aseguró en el programa Pasó en America que Flor dio marcha atrás y no le haría juicio a Occhiato.

En este sentido detalló que están conversando, "hablaron con las aguas muy calmas", aseguró y lanzó una primicia, "intuyo, que Flor Peña va a volver al stream", y agregó, "son dos buenas personas y se que ellos no quieren esto”, sostuvo con respecto a la acción legal que quería tomar la actriz.

Según dejo entrever la modelo, Nicolas le ofreció volver al canal junto con Marley, si bien no sabe si con el mismo proyecto, una segunda oportunidad fue lo que el empresario puso sobre la mesa para destrabar la situación y no llegar a juicio.

Segun conto Barby Franco, Flor Peña no le iniciaria juicio a LUZU y retomo su dialogo con Nico Occhiato para volver al programa pic.twitter.com/KAnMHOI2MB — nom0leste (@nom0leste) July 9, 2026

Nicolás Occhiato cerró la programación desde Miami en medio del escándalo con Flor Peña

Mientras Florencia Peña evaluaba llevarlo a la Justicia y reclamar una suma cercana a los $750 millones de pesos, el empresario decidió cerrar la programación de Luzu desde Miami que cubría el Mundial 2026 y envió un mensaje a los haters.

La polémica, que comenzó con la difusión de una información falsa, provocó una fuerte ola de críticas en las redes sociales y puso a su empresa en el centro de la escena. En ese contexto, Occhiato fue el encargado de cerrar la programación desde Miami y aprovechó el momento para enviar un contundente mensaje a quienes cuestionaron su accionar.

Créditos: captura de pantalla.

"No paramos de crecer, nos va cada vez mejor y nosotros somos muy felices haciendo lo que hacemos, y eso no va a dejar de existir. Vamos a seguir yendo en búsqueda de eso", comenzó diciendo.

"Gracias a la mejor comunidad del mundo, que es por la que estamos acá, por la que hacemos todo lo que hacemos. Es la nafta de seguir levantándonos todas las mañanas, a veces con menos ánimos que otras, por un montón de cosas que suceden, pero siempre con las ganas de hacer un buen programa para ustedes", exclamó.

Luego le envió un sentido mensaje a la comunidad: "Les juro que todo el cariño que mandan se recontra recibe, no es una forma de decirlo. Realmente nos pasan un montón de cosas personales y cosas que nos afectan, pero cuando los leemos, los escuchamos o nos los cruzamos, no se imaginan lo queridos que nos hacen sentir".

Para cerrar, dejó un mensaje a quienes cuestionan fuertemente al canal. "Mientras nosotros estemos unidos, y ustedes nos sigan bancando, nada de afuera puede meterse. Podemos lograr todo lo que queremos y seguir cumpliendo nuestros sueños. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos el lunes desde Buenos Aires", concluyó.