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Nicolás Occhiato cerró la programación desde Miami en medio del escándalo con Flor Peña

El viaje, que comenzó con el objetivo de cubrir el Mundial 2026, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más difíciles para el empresario. En medio del escándalo que envuelve a su canal, decidió cerrar la programación desde Miami y les dedicó un contundente mensaje a los haters.

Nicolás Occhiato cerró la programación y le envió un mensaje a los haters.

Nicolás Occhiato cerró la programación y le envió un mensaje a los haters.

El escándalo que envuelve a Nicolás Occhiato sigue sumando capítulos. Mientras Florencia Peña evalúa llevarlo a la Justicia y reclamar una suma cercana a los $750 millones de pesos, el empresario decidió cerrar la programación de Luzu desde Miami que cubría el Mundial 2026 y envió un mensaje a los haters.

Flor Peña le pedirá más de 700 millones a Luzu TV.
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La exorbitante cifra que Flor Peña le pidió a Nico Occhiato y que confirma el juicio a Luzu TV

La polémica, que comenzó con la difusión de una información falsa, provocó una fuerte ola de críticas en las redes sociales y puso a su empresa en el centro de la escena. En ese contexto, Occhiato fue el encargado de cerrar la programación desde Miami y aprovechó el momento para enviar un contundente mensaje a quienes cuestionaron su accionar.

"No paramos de crecer, nos va cada vez mejor y nosotros somos muy felices haciendo lo que hacemos, y eso no va a dejar de existir. Vamos a seguir yendo en búsqueda de eso", comenzó diciendo.

"Gracias a la mejor comunidad del mundo, que es por la que estamos acá, por la que hacemos todo lo que hacemos. Es la nafta de seguir levantándonos todas las mañanas, a veces con menos ánimos que otras, por un montón de cosas que suceden, pero siempre con las ganas de hacer un buen programa para ustedes", exclamó.

Luego le envió un sentido mensaje a la comunidad: "Les juro que todo el cariño que mandan se recontra recibe, no es una forma de decirlo. Realmente nos pasan un montón de cosas personales y cosas que nos afectan, pero cuando los leemos, los escuchamos o nos los cruzamos, no se imaginan lo queridos que nos hacen sentir".

Para cerrar, dejó un mensaje a quienes cuestionan fuertemente al canal. "Mientras nosotros estemos unidos, y ustedes nos sigan bancando, nada de afuera puede meterse. Podemos lograr todo lo que queremos y seguir cumpliendo nuestros sueños. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos el lunes desde Buenos Aires", concluyó.

La exorbitante cifra que Flor Peña le pidió a Nico Occhiato y que confirma el juicio a Luzu TV

Luego de los rumores, la pareja del abogado de Flor Peña, Barby Franco, reveló cuál es la cifra exacta que la conductora le pide a Nico Occhiato en medio del escándalo, lo que confirma el juicio.

En el programa Pasó en América, la panelista confirmó lo que no quería decir Fernando Burlando. Sucede que el letrado había evitado responder la pregunta sobre el monto total que pidió, pero su pareja no tuvo problema en revelarlo.

"Lo lleva a juicio por 750 millones de pesos argentinos", lanzó Franco y dejó en claro la magnitud del valor total. Sin embargo, el abogado había dicho que el monto final no contemplaba todo lo que querían reclamar.

"El monto tiene que ver con lo que cobraba, con los beneficios que tenía y todavía no entramos a evaluar el daño que se le provocó porque ella está muy golpeada. Ella no está bien, está atravesada por el dolor", había dicho Burlando en el programa de Mirtha Legrand.

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