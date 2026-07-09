Momi Giardina imitó a Erling Haaland y en las redes la fulminaron: "Esto es racismo" La escena, catalogada por los usuarios de las redes sociales como ofensiva, ocurrió durante un programa de streaming de Nicolás Occhiato. Agregar C5N en









Momi quedó en el ojo de la tormenta tras la ridicula interpretación del jugador noruego.

Luego de la polémica con Flor Peña, la empresa de Nicolás Occhiato vuelve a quedar en el centro de la escena. Este nuevo episodio generó una fuerte repercusión y los usuarios criticaron sin piedad en las redes sociales.

Esta vez la polémica surgió durante el programa Nadie Dice Nada, conducido por Nicolas Occhiatoa. Fue allí que Romina "Momi" Giardina apareció en el estudio caracterizada como Erling Haalannd con un aspecto similar al delantero, exageró sus movimientos al recorrer el set encorvada hasta llegar al piso con una actitud "desorientada", y hasta torpe. La interpretación, fue catalogada ofensiva y discriminatoria por varios usuarios de X.

Créditos: captura de pantalla. Cómo fue la actuación de Momi Giardina y qué dijeron los usuarios La interpretación de Giardina se dio en medio del ciclo, en el piso estaba Occhiato, junto a Martin Garabal y Santi Talledo, quienes se mostraron divertidos mientras observaban, las risas provocó aún más críticas por parte de los usuarios, quienes calificaron el sketch como discriminatorio y cuestionaron los límites del humor propuesto por el programa.

Según trascendió, la idea de la interpretación se originó en la cuenta oficial del streaming, luego de que la producción editará una foto de la actriz, cambiándole el color de pelo y comparándola con el jugador noruego por el parecido físico entre ambos. La publicación había sido tomada con humor por la comunidad, pero la exagerada y carente de gracia, interpretación de Giardina no tuvo la misma repercución y fue duramente cuestionada en las redes sociales.