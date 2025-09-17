IR A
Shakira anunció una tercera fecha en Vélez tras agotar dos en tiempo récord: cuándo salen a la venta las entradas

La cantante colombiana tocará en el marco de Las mujeres ya no lloran World Tour el 8, 9 y el 11 de diciembre. Las entradas del último concierto saldrán a la venta el jueves 18 a las 10 de la mañana.

Shakira anunció una tercera fecha en Vélez tras agotar dos en tiempo récord.

Luego de agotar dos funciones en Argentina, Shakira sumó un tercer show y tocará el 8, 9 y 11 de diciembre para cerrar el año en el marco del tour Las mujeres ya no lloran, subtitulada como Estoy aquí. Habrá una preventa exclusiva y luego comenzará la general.

En su paso por Latinoamérica tuvo un récord de estadios sold out, lo que convocó a más de un millón de personas y logrando un impacto económico en cada ciudad que visitó. De este modo, la cantante colombiana se ubica número 2 del Top 10 global de las giras más taquilleras, superando a Paul McCartney y Bruno Mars, entre otros.

La preventa Santander Visa estará disponible desde el jueves 18 de septiembre en entradauno.com por 48 horas o hasta agotar stock, luego comenzará la venta general por el mismo medio.

“No quería irme con mi gira hacia Europa y Asia sin antes permitirme un último paso por América Latina. Necesitaba encontrarme con todos esos fans con los que no pude coincidir. La demanda superó todo lo que imaginábamos, y no teníamos cómo agregar más fechas porque el calendario ya estaba fijado desde hacía tiempo. Pero ahora hice ese espacio”, agregó.

Los valores de las entradas de los primeros shows partieron desde $125.000 + cargo por servicio, en sector platea alta, hasta $750.000 + cargo por servicio del acceso VIP. Mientras que, el sector campo costaron $265.000 + cargo por servicio. Aún no se confirmó si valdrán lo mismo.

