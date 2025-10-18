Shakira celebra 30 años de Pies descalzos y 20 de Oral fixation con especial de Spotify: cuándo será La cantante colombiana reflexiona sobre la creación de los exitosos discos que superaron los 6.100 millones de reproducciones.







La cantante Shakira festeja los 30 años del álbum Pies descalzos y 20 de Oral Fixation Vol. 1yVol. 2 con nuevas versiones de sus discos más icónicos en la plataforma Spotify. El lanzamiento será el 22 de octubre.

El EP de cinco pistas incluirá recientes grabaciones del exitoso Pies descalzos, sueños blancos, Antología, La pared, Día de enero. También habrá una reinterpretación de Hips Don’t Lie”, con la colaboración de Ed Sheeran y el artista colombiano Beéle.

En la serie Spotify Anniversary la colombiana “reflexiona, discute el impacto y comparte historias nunca antes contadas sobre la creación de los emblemáticos álbumes. Los episodios también incluyen a la artista interpretando nuevas versiones de sus canciones más escuchadas", dijeron en un comunicado.

Según las estadísticas de la revista Billboard Español, los álbumes originales de 1995 y 2005 superaron juntos las 6.100 millones de reproducciones globales, con más de 955 millones provenientes solo de oyentes en Estados Unidos.

Luego de la presentación de Shakira en el Super Bowl de 2020, Pies Descalzos registró un aumento del 117% en reproducciones semanales globales en Spotify, mientras que Oral Fixation tuvo un incremento aún mayor, del 213% respecto a la semana previa. Según los datos de Spotify: Oral Fixation: más del 50% de las reproducciones provienen de oyentes menores de 30 años.

Pies Descalzos: la mitad de las reproducciones provienen de oyentes de entre 30 y 44 años. Logros en las listas de Billboard: Pies Descalzos: Alcanzó el puesto No. 5 en la lista Top Latin Albums en su debut.

Oral Fixation Vol. 1: Logró la posición No. 4 en la lista Billboard 200 .

Oral Fixation Vol. 2: Se ubicó en el puesto No. 5 en la lista Billboard 200.