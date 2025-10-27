27 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES deposita un extra de $188.069 en noviembre 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un plus que se puede recibir en el anteúltimo mes de 2025.

Por
El trámite puede hacerse online

El trámite puede hacerse online, en oficinas de Anses o en operativos territoriales hasta el 31 de diciembre de 2025.

Freepik
  • El reintegro equivale al 20% retenido de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a lo largo de 12 meses.
  • Para cobrarlo, es obligatorio presentar la Libreta AUH 2025, que certifica escolaridad y controles de salud.
  • En noviembre, el monto alcanza los $188.069,40 por hijo en la zona general.
  • El plazo límite para realizar el trámite vence el 31 de diciembre de 2025.
Anses explicó quiénes pueden cobrar $612.401 en noviembre.
Te puede interesar:

ANSES: quiénes pueden acceder a $612.401 en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2025 comenzará a depositar un extra de $188.069,40 a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que presenten la Libreta AUH 2025. Este pago corresponde al reintegro del 20% retenido durante el año, una suma acumulada que se entrega una vez al año a quienes cumplieron con los requisitos de escolaridad, vacunación y controles de salud.

AUH 1 ANSES.png
La Libreta AUH permite acceder al reintegro anual del 20% retenido durante todo el año.

La Libreta AUH permite acceder al reintegro anual del 20% retenido durante todo el año.

Para qué sirve la Libreta de la AUH de ANSES

La Libreta AUH es un documento clave que acredita que los niños y niñas beneficiarios cumplen con las condiciones sanitarias y educativas exigidas por el programa. Su presentación no solo garantiza el acceso al pago total de la asignación, sino que además mantiene vigente el derecho a percibir los demás beneficios complementarios de Anses, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

La entrega de esta libreta, según el organismo, permite que las familias demuestren el cumplimiento de las condiciones sociales básicas que sustentan el cobro mensual del beneficio.

Cuánto dinero recibo por presentar la Libreta de la AUH de ANSES

El monto total retenido durante el período marzo 2024 - febrero 2025 equivale a $188.069,40 por hijo en la zona general, y $244.491,60 en la zona austral. En el caso de la AUH por discapacidad, el reintegro anual asciende a $612.401,00, o $796.122,60 en el sur del país. Este pago se suma al monto mensual actualizado de la AUH, que desde noviembre es de $119.713,23 por menor, de los cuales el 80% ($95.770,58) se abona cada mes y el resto se libera con la presentación de la libreta.

Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES

El trámite puede realizarse de tres maneras:

  • Desde Mi ANSES: ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, descargar el formulario PS.1.47, completarlo con las firmas correspondientes y subirlo escaneado o fotografiado.

  • En oficinas de ANSES: presentar el formulario impreso sin turno previo, con firma del centro de salud y la escuela.

  • En operativos territoriales: entregar la documentación en los puntos móviles que despliega el organismo en barrios y escuelas.

ANSES AUH 2.png
En noviembre, el extra alcanza los $188.069,40 por hijo en la zona general.

En noviembre, el extra alcanza los $188.069,40 por hijo en la zona general.

El plazo límite para presentar la Libreta AUH 2025 es el 31 de diciembre de 2025. Quienes no la presenten en tiempo y forma pierden el derecho a cobrar el 20% acumulado, aunque continúan percibiendo el 80% mensual.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses explicó que los beneficiarios de la AUH que cumplan con ciertos requisitos pueden cobrar más de $750.000 en noviembre.

AUH de ANSES: qué grupo puede acceder a más de $750.000 en noviembre 2025

Anses confirmó tres extras que pueden cobrar los titulares de la AUH en noviembre.

Confirmado: los 3 extras que tendrán los titulares de la AUH de ANSES en noviembre 2025

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 27 de octubre

Las PNC están destinadas a quienes no pueden acceder a una jubilación tradicional y contemplan distintas situaciones de vulnerabilidad.

PNC de ANSES: las fechas más importantes de noviembre 2025

La Tarjeta Alimentar se acredita junto con la AUH, AUE o PNC sin necesidad de trámite previo.

Tarjeta Alimentar de ANSES: ¿cuál es el trámite para cobrar en noviembre 2025?

El apoyo económico transitorio alcanza a despedidos que cumplen con aportes mínimos y plazo para iniciar el trámite.

ANSES paga $322.200 durante 6 meses consecutivos: los detalles del beneficio

Rating Cero

Los argentinos volvieron a elegir a C5N para seguir el minuto a minuto del proceso electoral.

Elecciones legislativas: otra vez los argentinos volvieron a elegir a C5N

Estos son los estrenos animados de Netflix que no paran de acumular reproducciones
play

Esta película animada llegó a Netflix y rápidamente alcanzó lo más visto: de cuál se trata

Ya están abiertas las inscripciones para ver TVR en vivo en el estudio principal de C5N.

¿Querés ver TVR en vivo en el estudio principal de C5N? ¡Anotate y vení a la tribuna!

Cuáles son estos dos nuevos títulos imperdibles de Netflix.
play

Acaban de llegar a Netflix, son películas basadas en hechos reales y son espectaculares

El actor británico se aisló durante la filmación para reproducir el entorno emocional del verdadero Gein.

La impresionante transformación de Charlie Hunnam para interpretar a Ed Gein en "Monstruo": 14 kilos menos

Los famosos se mostraron felices ejerciendo su derecho a votar

Elecciones 2025: así emitieron sus votos los famosos en las urnas

últimas noticias

Los argentinos volvieron a elegir a C5N para seguir el minuto a minuto del proceso electoral.

Elecciones legislativas: otra vez los argentinos volvieron a elegir a C5N

Hace 25 minutos
Los mercados reaccionaron favorablemente al triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales.

Euforia en los mercados tras el triunfo de LLA en las elecciones: las acciones suben hasta casi un 50% y se desploma el riesgo país

Hace 29 minutos
play
Estos son los estrenos animados de Netflix que no paran de acumular reproducciones

Esta película animada llegó a Netflix y rápidamente alcanzó lo más visto: de cuál se trata

Hace 31 minutos
La DNE publicó los telegramas de cada mesa.

Resultados de las elecciones 2025: el paso a paso para saber quién ganó en mi mesa

Hace 37 minutos
Ya están abiertas las inscripciones para ver TVR en vivo en el estudio principal de C5N.

¿Querés ver TVR en vivo en el estudio principal de C5N? ¡Anotate y vení a la tribuna!

Hace 43 minutos