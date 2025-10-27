ANSES deposita un extra de $188.069 en noviembre 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un plus que se puede recibir en el anteúltimo mes de 2025.

El trámite puede hacerse online, en oficinas de Anses o en operativos territoriales hasta el 31 de diciembre de 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2025 comenzará a depositar un extra de $188.069,40 a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que presenten la Libreta AUH 2025 . Este pago corresponde al reintegro del 20% retenido durante el año , una suma acumulada que se entrega una vez al año a quienes cumplieron con los requisitos de escolaridad, vacunación y controles de salud.

La Libreta AUH es un documento clave que acredita que los niños y niñas beneficiarios cumplen con las condiciones sanitarias y educativas exigidas por el programa. Su presentación no solo garantiza el acceso al pago total de la asignación, sino que además mantiene vigente el derecho a percibir los demás beneficios complementarios de Anses, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días .

La entrega de esta libreta, según el organismo, permite que las familias demuestren el cumplimiento de las condiciones sociales básicas que sustentan el cobro mensual del beneficio.

Cuánto dinero recibo por presentar la Libreta de la AUH de ANSES

El monto total retenido durante el período marzo 2024 - febrero 2025 equivale a $188.069,40 por hijo en la zona general, y $244.491,60 en la zona austral. En el caso de la AUH por discapacidad, el reintegro anual asciende a $612.401,00, o $796.122,60 en el sur del país. Este pago se suma al monto mensual actualizado de la AUH, que desde noviembre es de $119.713,23 por menor, de los cuales el 80% ($95.770,58) se abona cada mes y el resto se libera con la presentación de la libreta.

Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES

El trámite puede realizarse de tres maneras:

Desde Mi ANSES : ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, descargar el formulario PS.1.47, completarlo con las firmas correspondientes y subirlo escaneado o fotografiado.

En oficinas de ANSES : presentar el formulario impreso sin turno previo, con firma del centro de salud y la escuela.

En operativos territoriales: entregar la documentación en los puntos móviles que despliega el organismo en barrios y escuelas.

El plazo límite para presentar la Libreta AUH 2025 es el 31 de diciembre de 2025. Quienes no la presenten en tiempo y forma pierden el derecho a cobrar el 20% acumulado, aunque continúan percibiendo el 80% mensual.