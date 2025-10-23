23 de octubre de 2025 Inicio
Moria Casán revolucionó el centro de estudiantes del colegio Nacional Buenos Aires

Se realizó una charla abierta con la actriz y conductora. Ante un auditorio colmado, la diva repasó su vida, habló de política y se mostró conmovida por el entusiasmo de los jóvenes.

Emotivo recibimiento a Moria Casán en el Nacional Buenos Aires.

El microcine del Colegio Nacional Buenos Aires se llenó de aplausos, cánticos y celulares en alto para recibir a Moria Casán, homenajeada por el Centro de Estudiantes en una charla abierta que combinó humor, reflexión y anécdotas personales.

Con su habitual carisma, la actriz, vedette y conductora televisiva repasó distintos momentos de su vida y también reflexionó sobre el contexto social y político de la Argentina.

El encuentro, que formó parte de un homenaje organizado por el Centro de Estudiantes, tuvo el clima de una celebración. Desde las primeras filas se escucharon cánticos de bienvenida “olé, olé, olé, Moria, Moria” mientras la artista ingresaba al escenario visiblemente emocionada.

La mediática fue al colegio Nacional Buenos Aires y causó furor entre los estudiantes: "Ole, Ole, Ole... Moria, Moria" #Moria #NacionalBuenosAires

La charla fue organizada por la agrupación La Justicialista que presentó a Moria como "referente de la cultura, el cine y el arte nacional. Icono popular y defensora de los derechos LGBTIQ+".

