Esta es la pareja que se enamoró nuevamente tras 14 años y sacude al mundo del espectáculo Shakira y Antonio De la Rúa habrían retomado su relación tras coincidir en un proyecto. Ambos eligen la discreción, aunque los rumores apuntan a una convivencia.







Se especula que el romance se oficialice antes de fin de año. Redes Sociales

El mundo del entretenimiento quedó sorprendido por la noticia de una reconciliación inesperada. Después de más de una década separados, una de las parejas más reconocidas del ámbito internacional decidió darse una nueva oportunidad en el amor, reavivando la curiosidad de fanáticos y medios.

El anuncio se conoció durante el debut de Juernes, el nuevo ciclo de stream de la TV Pública, donde e l periodista Juan Etchegoyen calificó la primicia como “una bomba mundial”. Según relató, este reencuentro amoroso se habría producido luego de coincidir en un proyecto profesional, situación que los llevó a compartir más tiempo juntos y redescubrir la conexión que alguna vez tuvieron.

La noticia no solo despertó nostalgia entre quienes siguieron su historia en el pasado, sino que también generó debate en redes sociales, donde los seguidores destacaron cómo ciertos gestos y recuerdos, incluso musicales, vuelven a tener sentido en este presente inesperado para ambos.

Shakira y Antonio de la Rua Qué famosa pareja estaría nuevamente en una relación tras 14 años De acuerdo con la información revelada en el programa, la reconciliación sería entre Shakira y Antonio De la Rúa, quienes habrían retomado el vínculo meses atrás. Todo comenzó a partir de un proyecto laboral que compartieron, que pronto dio paso a encuentros más personales y a la posibilidad de revivir un romance que parecía cerrado definitivamente.

El periodista sostuvo que uno de los factores determinantes fue la buena relación que De la Rúa mantiene con los hijos de la cantante, un aspecto que habría influido en la decisión de ella de volver a abrirse al vínculo. Además, un video difundido en redes mostró a Antonio asistiendo con su hija a un concierto de Shakira en México, donde se lo vio disfrutando del tema Día de enero, canción que la artista le dedicó en su momento y que ahora cobra un nuevo significado.

antonito Redes sociales Según Etchegoyen, la pareja incluso estaría conviviendo, aunque prefieren mantener la relación en la intimidad. “Estarían prácticamente viviendo juntos en un lugar que nadie sabe. No lo van a blanquear ahora”, afirmó el conductor, aunque no descartó que el romance se oficialice antes de fin de año, especialmente con la llegada de la cantante a la Argentina en diciembre.