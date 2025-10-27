ANSES: quiénes pueden acceder a $612.401 en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué grupo le corresponde este monto el próximo mes.

ANSES deposita un extra de $188.069 en noviembre 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) por Discapacidad pueden cobrar un extra de $612.401 en noviembre . Se trata del monto del retenido por el organismo que se devuelve a los titulares cuando presentan la Libreta AUH .

Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente.

El incremento del 2,1% previsto para el próximo mes corresponde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, según lo establecido por el Decreto 274/24, que ajusta las asignaciones familiares de acuerdo con la inflación de dos meses atrás.

Con esta actualización, el nuevo monto de l a AUH por Discapacidad pasará a ser de $389.808 .

Cuánto cobro por presentar la Libreta de la AUH de ANSES

El reintegro por la presentación de la Libreta AUH ibera el 20% acumulado durante el período marzo 2024 - febrero 2025.

Según los montos actuales, el reintegro total por 12 meses para los titulares de la AUH por discapacidad es de $612.401,00.

Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES

La Libreta AUH es el documento que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad de los niños y niñas beneficiarios.

El plazo límite para presentar la Libreta AUH 2025 es el 31 de diciembre de 2025. Si el trámite no se realiza, el titular pierde el derecho al cobro del 20% acumulado, aunque continuará recibiendo el 80% mensual.

Los tres canales habilitados para realizar este trámite son:

En oficinas de ANSES

Acercarse a cualquier unidad de atención sin necesidad de turno previo.

Presentar el formulario impreso y firmado.

El trámite se registra en el momento y se libera el pago en los meses siguientes.

Desde Mi ANSES

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Descargar el formulario Libreta PS.1.47.

Completarlo con las firmas y sellos correspondientes del establecimiento educativo y del centro de salud.

Subir el documento escaneado o fotografiado desde la misma plataforma.

En operativos territoriales