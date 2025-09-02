¿Reconciliados? Cuál es la pareja entre un argentino y una famosa cantante que tiene a todos en vilo

¿Reconciliados?, ¿cuál es la pareja entre un argentino y una reconocida cantante que tiene a todos en vilo? La presencia de Antonio de la Rúa durante la gira Las Mujeres Ya No Lloran de una famosa solista encendió especulaciones sobre un posible reencuentro entre una ex dupla romántica.
Durante los conciertos en Buenos Aires, Antonio y su hija Zulu fueron vistos en el backstage de la talentosa artista, lo que desató comentarios en redes sobre la cercanía entre ambos. Tras el paso por Argentina, la interprete se desplazó a Punta del Este y medios locales aseguran que De la Rúa la habría acompañado allí, evidenciando una relación fluida.
Internautas y fanáticos palpitan la posibilidad de una reconciliación: “Andan juntos y lo mejor es que no les importa lo que digan”, comentan en redes. El escenario está cargado de nostalgia y expectativa. Algunas voces insinúan que, más que un romance, se trataría de una reconexión profesional potenciada por cercanía emocional. Si bien las señales apuntan a una relación más colaborativa, el pasado inicial como amantes no deja indiferente a nadie.
Un gesto musical que aviva la llama. En Tijuana, durante su gira, Shakira interpretó “Día de enero”, una balada que escribió para Antonio hace casi 20 años. El momento emociona y su letra suele interpretarse como una señal simbólica que alude a esa etapa de su vida.