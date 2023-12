¿Separados? El llamativo pedido de la esposa de un histórico reguetonero que enciende los rumores de crisis

En una oportunidad, el intérprete de Gasolina elogió a su compañera de vida y madre de sus tres hijos: “Ella ha estado conmigo desde cero y se merece lo mejor de mí. Estuvo en esos momentos donde nadie creía en mí, no sabía lo que me deparaba el futuro. Ella me buscó por quien yo soy, por mi esencia”.

Daddy Yankee Mireddys González

Sin embargo, la crisis habría llegado a lo que parecía ser un matrimonio sólido. Una de las primeras señales que dejó expuesta la relación fue cuando ambos se dejaron de seguir en las redes sociales, pero ninguno dio detalles concretos, solo González publicó llamativas frases que podrían estar relacionadas a la separación.

Y ahora, la propia empresaria recurrió nuevamente a sus redes sociales para hacer un llamativo pedido que enciende nuevamente los rumores de crisis. “Si usted sabe de alguna tienda en Mall de San Juan que estén buscando empleados, me deja saber porque quiero trabajar”, escribió González en sus historias de Instagram.

Esposa de Daddy Yankee Instagram

Esta publicación puso nuevamente a sus fanáticos en alerta de una ruptura, sobre todo porque en algunas oportunidades se la vio a la mamá de Yamilet, Jesaaelys y Jeremy sin el anillo de casada y en el mundo comenzó a ser un tema de debate.

Sebastián Yatra confirmó su separación de Aitana: “Estamos solteros”

Una de las parejas menos queridas del mundo de las redes sociales en Argentina era la de Sebastián Yatra y Aitana. Pero en las últimas horas, una noticia impactó al mundo del espectáculo mundial y tiene que ver con la inesperada separación entre ambos artistas.

La relación habría iniciado durante el romance entre Yatra y Tini Stoessel, es por eso que, desde entonces, los fanáticos de la exprotagonista de Violetta enfurecieron con el artista. Ese rumor de la infidelidad hizo estallar a las redes sociales y con la separación, aún más.

Yatra Aitana Redes sociales

“Nos queremos un montón, somos y seremos grandes amigos de la vida, en este momento los dos estamos solteros y andamos cada quien, viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año”, expresó.