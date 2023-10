Daddy Yankee estaría separado de su esposa y su hija dejó un duro mensaje en redes

Sin embargo, Mireddys compartió algunas frases que llamaron la atención: "En mi ‘curriculum’ voy a poner, experta en sospechar cosas que después resultan ser ciertas", fue una de ellas, y escribió también: "No se trata de quién es bueno en tu cara, sino de quién es leal a tus espaldas".

La reacción de la hija de Daddy Yankee

En medio de la supuesta crisis que envuelve al intérprete de "Gasolina", su hija Jessaelys Ayala parece querer involucrarse. En redes sociales escribió: "Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada", quizás, haciendo referencia al conflicto sentimental entre sus padres.

Luego, posteó otra foto en donde se la ve haciendo un gesto, que podría considerarse como de tristeza o preocupación.

Lo cierto es que la joven de 27 años, tiene una excelente relación con sus padres y varias veces demostró cariño dando a conocer fotos de su intimidad, así como lo hizo en el día de su cumpleaños. "De verdad que no hay palabras para describir todo el amor que siento por ellos. Son lo más importante en mi vida", expresó.