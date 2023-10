Se separó una de las parejas más queridas del mundo de la música: "Necesito no pensar"

daddy yankee

"En mi ‘curriculum’ voy a poner, experta en sospechar cosas que después resultan ser ciertas", fue una de ellas, y escribió también: "No se trata de quién es bueno en tu cara, sino de quién es leal a tus espaldas".

La hija del cantante y de la modelo también compartió unas palabras que tienen que ver con la situación sentimental. Jassaelys Aayala escribió: "Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada".

Pero no solo eso, porque además subió una foto de ella en la que podría considerarse tener una cara de preocupación o tristeza. Su relación es excelente, según lo que contó el cantante y lo que ella suele subir a sus redes sociales.