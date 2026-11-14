Wanda Nara sigue tirando munición pesada: recordó su amor con L-Gante y lanzó una frase letal para Mauro Icardi

La empresaria volvió a encender la polémica en las redes sociales al compartir una foto junto al cantante y dedicarle una contundente frase al delantero, en medio de su escandaloso enfrentamiento con La China Suárez.

L-Gante, quien también decidió involucrarse en la polémica con un mensaje conciliador, le mostró su apoyo a la empresaria.

En medio de la feroz guerra mediática que protagoniza con Eugenia "La China" Suárez , Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la polémica con una inesperada publicación en sus redes sociales. Esta vez, la empresaria recordó su historia de amor con L-Gante y lanzó una sugestiva frase que no pasó inadvertida.

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Todo sucedió durante la jornada de este sábado 14 de noviembre, después de que Wanda y la actriz protagonizaran un explosivo cruce a través de Instagram , con terribles acusaciones, reproches y revelaciones sobre sus vidas privadas.

Lejos de ponerle un freno al escándalo, la conductora de MasterChef Celebrity sorprendió al compartir una fotografía junto a su expareja, quien también decidió involucrarse en la polémica con un mensaje que no pasó desapercibido.

En la imagen, ambos aparecen sonrientes y haciendo un gesto con las manos; sobre la fotografía, el referente de la cumbia 420 escribió: "Amor y paz. Siempre de este lado y deseando que puedan solucionar siempre de la mejor manera", dejando en claro de qué lado está en esta guerra.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la frase que Wanda decidió agregar al republicar la historia del músico: "Cómo dolió este amor verdadero".

Captura: web

La contundente expresión no tardó en despertar comentarios, especialmente por el momento en que decidió compartirla. Aunque no mencionó directamente a Mauro, las palabras de Nara podrían leerse como una nueva indirecta en medio del enfrentamiento que mantiene su exmarido.

La relación de Wanda Nara y L-Gante

La historia de amor entre Wanda Nara y L-Gante comenzó en 2022, cuando la empresaria atravesaba una profunda crisis matrimonial con Mauro Icardi. Lo que empezó con una campaña publicitaria y el provocativo videoclip de la canción El último romántico terminó convirtiéndose en un romance que dio mucho que hablar.

Entre besos, declaraciones de amor, separaciones y reconciliaciones, ambos protagonizaron una relación marcada por la exposición mediática. Recién en noviembre de 2024 decidieron blanquear públicamente su vínculo, después de dos años de rumores y acercamientos.