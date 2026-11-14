Wanda Nara explotó contra la China Suárez: "Estás desesperada y muerta de hambre" La conductora lanzó comentarios contra la actriz y no se privó de sacar temas del pasado. Además, la liquidó con una frase sobre Mauro Icardi, Benjamín Vicuña y su intimidad. Agregar C5N en









Wanda versus la China, un nuevo round.

Wanda Nara no se detiene en medio de escándalo y, a través de sus rede sociales, le respondió duramente a Eugenia "La China" Suárez tras el fuerte descargo de la actriz donde se describió como una mujer "millonaria, pero en la vida". Esto no tiene fin.

La actriz despertó la furia de la conductora después de que esta le dedicara una historia en su cuenta de Instagram este sábado, en la que recordó que se hizo famosa por decir que pasó una noche con Diego Maradona, la historia del calzoncillo, entre otras frases.

“La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno. Como no le alcanzó, le pidió al bobo, que necesitaba una familia en Turquía, la diferencia de guita para ser propietaria en San Jorge y así irse ella a vivir a Turquía a cambio de dinero”, comenzó su duro descargo mediante sus historias de Instagram haciendo referencia a una de las propiedades de la actriz.

En esa línea, sin tapujos la empresaria se metió con la economía de la ex – Casi Ángeles al considera que de no supo “cuidarla” mediante sus proyectos laborales y se permitió darle un “consejo íntimo”: “Tus éxitos no te permitieron comprar ni una cucha de perro. Aprendé a chupar pi... como yo, así te va mejor. Mi talento me permitió alejar a mis hijos de la violencia. En cambio, vos seguís callada sumisa, devota al macho viendo cómo tus propios hijos viven lo mismo. Te recomiendo que empieces a chupar p... y los alejes del daño”.

También recordó las frases que en algún momento habría utilizado Mauro Icardi para desmentir que había tenido un affaire: “Alguien que esta al lado de alguien que la llamó moncha, barata, olorienta, mala madre, habla de la poca dignidad que tiene. Mostrá el video completo, o ¿no querés que se enteren de lo que viven los tuyos? A ver si los papis te obligan a cuidar y te judicializan”.