Wanda Nara explotó contra la China Suárez: "Estás desesperada y muerta de hambre"

Wanda Nara no se detiene en medio de escándalo y, a través de sus rede sociales, le respondió duramente a Eugenia "La China" Suárez tras el fuerte descargo de la actriz donde se describió como una mujer "millonaria, pero en la vida". Esto no tiene fin.
La actriz despertó la furia de la conductora después de que esta le dedicara una historia en su cuenta de Instagram este sábado, en la que recordó que se hizo famosa por decir que pasó una noche con Diego Maradona, la historia del calzoncillo, entre otras frases.
“La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno. Como no le alcanzó, le pidió al bobo, que necesitaba una familia en Turquía, la diferencia de guita para ser propietaria en San Jorge y así irse ella a vivir a Turquía a cambio de dinero”, comenzó su duro descargo mediante sus historias de Instagram haciendo referencia a una de las propiedades de la actriz.
En esa línea, sin tapujos la empresaria se metió con la economía de la ex – Casi Ángeles al considera que de no supo “cuidarla” mediante sus proyectos laborales y se permitió darle un “consejo íntimo”: “Tus éxitos no te permitieron comprar ni una cucha de perro. Aprendé a chupar pi... como yo, así te va mejor. Mi talento me permitió alejar a mis hijos de la violencia. En cambio, vos seguís callada sumisa, devota al macho viendo cómo tus propios hijos viven lo mismo. Te recomiendo que empieces a chupar p... y los alejes del daño”.
También recordó las frases que en algún momento habría utilizado Mauro Icardi para desmentir que había tenido un affaire: “Alguien que esta al lado de alguien que la llamó moncha, barata, olorienta, mala madre, habla de la poca dignidad que tiene. Mostrá el video completo, o ¿no querés que se enteren de lo que viven los tuyos? A ver si los papis te obligan a cuidar y te judicializan”.
Wanda Nara destrozó a La China Suárez y la llamó “muerta de hambre”
En otro tramo de su descargo contra Eugenia “La China” Suárez, Wanda Nara la trató de “roba maridos” y la describió como “desesperada y muerta de hambre” que “te bancás todo”: “Salir de testigo cuando no estabas, salir de testigo cuando le quieren sacar los hijos a una madre, meterte con todos los maridos de Argentina”.
Por otro lado, la conductora de MasterChef sostuvo que “algunas tenemos más dignidad y sí, tengo el 50 porque conmigo se hicieron millonarios, en cambio, al lado tuyo se hundieron todos”. Por último, le pidió: “Cuídame la casa y mantenela limpia, todos comentan lo sucia que sos. Mantenerme el orden que es mía. Agradecé, moncha, que vivís a costa de lo que le hice ganar al despechado que te hace nombrar a mi ex. Tan devota ella”.
En la última historia, le advirtió que después de 12 años con Mauro Icardi sabe “perfectamente que una vez más te uso” como en la publicación que hizo: “Es tan obvio que fue él. Que me supere. Ayudalo”.