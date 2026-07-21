21 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 22 de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 22 de julio de 2026 con respecto a las Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas, Desempleo Plan 1 y Progresar.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.
Te puede interesar:

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, Progresar, este lunes 20 de julio

ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este miércoles con DNI terminado en 9.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de Asignaciones de familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este miércoles con DNI finalizado en 9.

Asignación por Embarazo

Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar lo correspondiente este miércoles con DNI culminado en 7.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden percibir sus haberes hasta el 11 de agosto, con cualquier finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Quienes cuenten con Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 11 de agosto.

Desempleo Plan 1

Los beneficiarios de Desempleo Plan 1 podrán cobrar este miércoles con DNI finalizado en 0 y 1.

Progresar

Los titulares de Progresar podrán cobrar este miércoles con DNI culminado en 6 y 7.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Cuáles son escalas deben tener en cuenta los monotributistas que reciben SUAF?

Qué escalas deben tener en cuenta los monotributistas que reciben SUAF de ANSES

Este es el monto que paga el Programa de Acompañamiento Social de ANSES.

Cuánto se paga por el Programa de Acompañamiento Social de ANSES en julio 2026

¿Qué monto cobrará AUH de ANSES en agosto 2026 y en qué fecha se recibe?

Qué monto cobrará AUH de ANSES en agosto 2026 y en qué fecha se recibe

¿Cómo cambia el bono extra para jubilados de ANSES y quiénes serán los afectados?

Cómo cambia el bono extra para jubilados de ANSES y quiénes serán los afectados

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, Progresar, este viernes 17 de julio

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 16 de julio

Rating Cero

La actriz cruzó al actor Samuel L. Jackson por sus críticas a la Argentina.

Bárbara Lombardo cruzó fuerte a Samuel L. Jackson: "Informate antes de opinar"

Sol fue denunciada por sus vecinos por deudora.

La fuerte denuncia contra Sol de Gran Hermano: aseguran que dejó una deuda millonaria de expensas

Niall Horan rompió el silencio tras su cruce con el público argentino.

Niall Horan pidió disculpas por dar "me gusta" a una publicación contra Argentina

Ana roselfeld presentó los videos sobre el robo en la casa de Wanda.

Ana Rosenfeld entregó los videos del robo en la casa de Wanda Nara e intimó a Mauro Icardi

Robbie Williams durante el show brindado el pasado domingo durante la final del Mundial 2026.

Robbie Williams se refirió a los rumores de consumo de cocaína tras una entrevista en la final del Mundial

Luciana se cansó y respondió sobre los rumores.

Revelaron el incomodo momento que vivió Luciana Salazar en los Estados Unidos: "Se enteró la esposa de quien la invitó"

últimas noticias

Jasmine Crockett, diputada demócrata.

Una congresista estadounidense acusó a la Argentina de tener "una historia de racismo"

Hace 12 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump exigió "reuniones significativas" con Irán y amenazó con nuevos ataques

Hace 13 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. 

Estados Unidos avanza con un nuevo paquete de aranceles que alcanzaría a 60 países

Hace 30 minutos
Sol fue denunciada por sus vecinos por deudora.

La fuerte denuncia contra Sol de Gran Hermano: aseguran que dejó una deuda millonaria de expensas

Hace 34 minutos
Niall Horan rompió el silencio tras su cruce con el público argentino.

Niall Horan pidió disculpas por dar "me gusta" a una publicación contra Argentina

Hace 40 minutos