Se supo la verdad sobre la escandalosa separación entre Lucía Celasco y el jugador de Boca, Nicolás Figal El periodista Pepe Ochoa dio los detalles precisos por los cuales decidieron terminar la pareja tras dos años de relación. Agregar C5N en









Nicolás Figal y Lucía Celasco se separaron. C5N

La separación entre Nicolás Figal y Lucía Celasco fue uno de los escándalos de la jornada del martes y ahora se dio a conocer el motivo. Sucede que Pepe Ochoa explicó que “la relación se convirtió en una tortura para las dos” y dio más detalles sobre la pelea.

El panelista explicó que Celasco habría tomado la decisión porque “él salía mucho de joda, ella no se sentía muy acompañada, empezaron a pelear mucho y las cosas se fueron al tacho”. El vínculo había empezado a mediados de 2025, pero rápidamente terminó.

Sin embargo, desde el entorno de Lucía aseguran que ella quería participar de sus actividades, pero él buscaba otra vida.

La realidad de la pelea tuvo que ver con que, ante todas las peleas, él no estaba dispuesto a cambiar su forma de vida por ella. “Él no le daba seguridad, las cosas se pusieron un poco tensas, ella reclamaba mucho y él se hinchó", contó Ochoa.

Cómo fue la historia de amor entre Lucía Celasco y Nicolás Figal La historia de amor entre Lucía Celasco y Nicolás Figal comenzó a mediados de 2025, meses después de que el defensor de Boca Juniors se separara de Florencia Fernández, madre de su hija Felicitas.

Los primeros rumores de romance surgieron en agosto de ese año, cuando Pepe Ochoa reveló en LAM que la nieta de Susana Giménez y el futbolista llevaban entre dos y tres meses saliendo. Según contó el periodista, ambos habían sido vistos en un bar porteño, donde llegaron por separado, se mostraron a los besos y finalmente se retiraron juntos.