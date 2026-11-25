Paro de docentes universitarios por 24 horas y marcha al Congreso contra el Presupuesto 2027 La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA) informó sobre la medida de fuerza en rechazo al Presupuesto presentado por el gobierno de Javier Milei y en reclamo por la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. Por Agregar C5N en









Desde AGD UBA informaron sobre un paro docente para el miércoles 25 de noviembre.

La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA) anunció un paro docente por 24 horas para este miércoles 25 de noviembre en facultades, colegios preuniversitarios e institutos de la Universidad Nacional de Buenos Aires, así como también una marcha al Congreso para el jueves a partir de las 13.

La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA) emitió un comunicado donde rechazaron la propuesta oficial del Gobierno que prevé transferencias por apenas $7,7 billones para el conjunto de las universidades nacionales durante 2027. Esa partida consolidaría una inversión equivalente al 0,54 % del Producto Bruto Interno (PBI), lo que representa el nivel de financiamiento más bajo de los últimos veintitrés años, retrocediendo a cifras de 2004.

Desde el gremio señalaron que el monto proyectado por el Poder Ejecutivo cubre menos de la mitad de los recursos necesarios para garantizar la recomposición salarial de la docencia, el sostenimiento de los proyectos de investigación y el sistema de becas estudiantiles, ubicándose muy por debajo de los $11 billones estimados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores.

Al respecto, Laura Carboni, secretaria general de AGD UBA, cuestionó: "El proyecto de Presupuesto 2027 profundiza el ahogo financiero sobre nuestras universidades. Nos quieren llevar al piso histórico del 0,54 % del PBI, retrocediendo a niveles de 2004".

Asimismo, la organización denunció que la propuesta presupuestaria configura un nuevo desconocimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso de la Nación, situación que atribuyeron tanto a la decisión política del Ejecutivo como a la falta de respuesta judicial.

"Este presupuesto implica el sepultamiento de la Ley de Financiamiento Universitario que aprobó el Congreso y que el Gobierno sigue incumpliendo ante la inacción cómplice de la Justicia. Por eso este miércoles 25 de noviembre paramos y nos movilizamos al Congreso para frenar este ajuste y exigir el cumplimiento inmediato de la ley", declaró Laura Carboni. La secretaría general de AGD UBA afirmó: “El gobierno pretende arrinconar a la Universidad con la excusa de un homenaje a Santucho, al tiempo que incumple desde hace un año una ley votada cinco veces en el Congreso que garantiza el financiamiento universitario. Lamentable papel hace el vicerrector de la UBA que, para quedar bien con el gobierno, corre presuroso a repudiar que se cuelgue un cuadro de luchador que al día de hoy sigue desaparecido al igual que muchos de sus familiares”.