El organismo recaudador actualizó la normativa para acceder al beneficio e incorporó expresamente a las cooperativas entre las entidades habilitadas para tramitar el Certificado MiPyME.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó los requisitos para acceder al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) e incorporó cambios en las condiciones de registración de las empresas y entidades que pueden solicitar el beneficio. La actualización fue oficializada este miércoles mediante la Resolución General 5928/2026 , publicada en el Boletín Oficial.

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Uno de los principales cambios es la inclusión explícita de las cooperativas y cooperativas efectoras entre las entidades habilitadas para gestionar el Certificado MiPyME y acceder al régimen de contribuciones laborales.

La modificación surgió a partir de un pedido de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, que solicitó adecuar la normativa para contemplar a estas organizaciones.

Con la nueva disposición, las empresas deberán contar con un Certificado MiPyME vigente durante el período correspondiente y estar registradas ante ARCA como micro, pequeñas o medianas empresas de los tramos 1 y 2.

La resolución también establece condiciones específicas para las entidades sin fines de lucro , que deberán estar inscriptas bajo determinadas formas jurídicas, como asociaciones, fundaciones, mutuales, cooperadoras, consorcios de propietarios e instituciones religiosas, entre otras.

Además, el organismo estableció códigos de caracterización diferenciados en el Sistema Registral para identificar a las empresas y entidades habilitadas. La clasificación tendrá vigencia hasta el último día del cuarto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal del empleador, plazo tras el cual deberá renovarse.

Qué es el Fondo de Asistencia Laboral

El Fondo de Asistencia Laboral fue creado por la Ley de Modernización Laboral 27.802 para contribuir al financiamiento de las obligaciones e indemnizaciones derivadas de la finalización de contratos de trabajo de empleados registrados del sector privado con al menos 12 meses de antigüedad.

Su financiamiento se realiza mediante aportes mensuales calculados sobre la masa salarial computable para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La alícuota establecida es del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las MiPyMEs y las entidades sin fines de lucro asimiladas.