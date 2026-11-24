Pepe Ochoa reveló los motivos que habrían desencadenado la ruptura y expuso las internas de una relación marcada por los conflictos.

Escandalosa separación: la famosa se cansó de la actitud del futbolista.

Una nueva separación sacude al mundo del espectáculo y el fútbol. Esta vez, los protagonistas son Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez, y el jugador de Boca Nicolás Figal, quienes habrían puesto punto final a su historia de amor en medio de fuertes diferencias y una serie de conflictos que desgastaron la relación.

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De acuerdo con la información que dio a conocer Pepe Ochoa durante su programa en Bondi Live, la pareja se habría separado en malos términos a mediados de octubre, luego de atravesar una fuerte crisis. "La relación se convirtió en una tortura para los dos", aseguró.

En ese contexto, el conductor sostuvo que el vínculo se había vuelto tóxico y reveló algunos de los motivos que habrían desencadenado la ruptura: "Él no le daba seguridad, las cosas se pusieron un poco tensas, ella reclamaba mucho y él se hinchó".

"Él salía mucho de joda, ella no se sentía muy acompañada, empezaron a pelear mucho y las cosas se fueron al tacho", agregó Ochoa.

Según trascendió desde el entorno cercano a Lucía, la nieta de Susana Giménez quería formar parte de la vida social del futbolista y buscaba otro tipo de relación. Sin embargo, Figal no habría estado dispuesto a cambiar su estilo de vida, algo que habría profundizado las diferencias entre ambos hasta la escandalosa separación.

Cómo fue la historia de amor entre Lucía Celasco y Nicolás Figal

La historia de amor entre Lucía Celasco y Nicolás Figal comenzó a mediados de 2025, meses después de que el defensor de Boca Juniors se separara de Florencia Fernández, madre de su hija Felicitas.

Los primeros rumores de romance surgieron en agosto de ese año, cuando Pepe Ochoa reveló en LAM que la nieta de Susana Giménez y el futbolista llevaban entre dos y tres meses saliendo. Según contó el periodista, ambos habían sido vistos en un bar porteño, donde llegaron por separado, se mostraron a los besos y finalmente se retiraron juntos.

Nicolás Figal y Lucía Celasco. C5N

Sin embargo, recién el 18 de noviembre de 2025 decidieron blanquear la relación. Fue Figal quien dio el primer paso al publicar una foto junto a Lucía mientras disfrutaban de una salida al aire libre. La joven replicó la imagen en sus redes sociales y puso fin a meses de especulaciones

La historia que posteo el futbolista confirmando la relación con la nieta de Susana Giménez.

Durante su noviazgo, ambos mantuvieron un perfil bajo y evitaron exponer demasiado su intimidad. En junio de 2026, incluso, realizaron una romántica escapada por Europa, donde visitaron París y Roma.