Cómo se conocieron Lucía Celasco y Nicolás Figal y por qué es una de las parejas del momento La imagen que compartieron reavivó el interés por su reciente vínculo. Ambos llegan a esta nueva etapa con historias personales muy comentadas.







La foto que compartió Nicolás Figal en sus historias de Instagram selló una sospecha que circulaba desde agosto. C5N

La confirmación llegó en un momento clave para Figal, mientras Celasco mantiene su tradicional perfil reservado. La publicación de una imagen en redes sociales alcanzó para transformar un rumor constante en una de las historias más comentadas del año. Lucía Celasco y Nicolás Figal finalmente oficializaron su vínculo amoroso, después de meses en los que su posible romance ocupó espacios en programas de espectáculos y portales de noticias.

Celasco Redes sociales La confirmación no sorprende, ya que ambos pertenecen a mundos con mucha visibilidad. Figal es una de las figuras más experimentadas de la defensa de Boca, mientras que Celasco, pese a su bajo perfil, forma parte de una de las familias más reconocidas del ambiente artístico de nuestro país. Ese contraste entre exposición y reserva contribuyó a que las miradas se posaran sobre ellos desde el primer indicio.

Figal Redes sociales Cómo confirmaron su relación Lucía Celasco y Nicolás Figal y por qué es la pareja del momento La foto que compartió Nicolás Figal en sus historias de Instagram selló una sospecha que circulaba desde agosto. En la imagen, tomada en un bar de Buenos Aires, ambos aparecen disfrutando un café al aire libre, con gestos distendidos y una simple mención a la cuenta de Lucía como único guiño a la relación. La captura es reciente, ya que el futbolista aún luce un vendaje en el ojo luego del golpe sufrido en el encuentro de Boca frente a Tigre en La Bombonera.

Los primeros rumores habían surgido en LAM, cuando se mencionó que la modelo y el defensor habían sido vistos en actitud cercana en un bar porteño. Aunque en ese momento no había pruebas ni publicaciones conjuntas, las versiones no dejaron de crecer. La foto terminó por confirmar lo que hasta entonces era solo una versión sin sustento.

lucía celasco y nicolás figal Figal publicó la foto y solo etiquetó a Celasco, quien luego la replicó, oficializando el vínculo. Instagram Celasco, que administra su propia marca de indumentaria, siempre eligió circular por fuera de los flashes. Suele evitar entrevistas, controla con cuidado su presencia digital y llevaba semanas sin actualizar su feed, lo que hizo que esta reaparición despertara aún más ruido mediático. Su historial sentimental también ayudó a instalar curiosidad: estuvo en pareja durante cinco años con Joaquín Rozas y luego mantuvo una breve relación con Gianmarco Dolce, antes de permanecer soltera por un tiempo.

Figal, por otra parte, atravesó distintas etapas personales en los últimos años. Luego de separarse de Florencia Fernández, con quien tuvo una hija, fue vinculado con la streamer chilena Belén Negri, aunque ese vínculo nunca llegó a consolidarse públicamente.