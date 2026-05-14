Un ex Gran Hermano fulminó a Santiago del Moro: "Debería bajar el ego"

Un exparticipante del reality cuestionó el desempeño del animador y advirtió que el formato está en riesgo. Qué dijo.

Cristian U dio a conocer sus críticas a Gran Hermano Generación Dorada apuntando duramente a Santiago del Moro. El ex participante del reality cuestionó su rol como conductor en un programa, donde fue consultado sobre su vínculo con la figura principal del programa y respondió sin filtros.

Cristian Urrizaga dejó en claro que su postura crítica tiene consecuencias directas en su vínculo con la señal. "Desde que arrancó todo esto, no tuve la mejor referencia para con Santiago del Moro, así que quedate tranquilo que, mientras no hable maravillas de él, no me van a llamar. Santiago es muy fuerte en el programa, no sé cuál será la función y las acciones que hay adentro, pero no lo van a hacer", señaló en Desayuno Americano (América),

El mediático aclaró que su cuestionamiento no apunta al oficio de del Moro, sino a sus decisiones dentro del formato. "Yo jamás le falté el respeto, solamente en el punto de que vos como notero a mí me preguntás '¿te gusta Santiago del Moro en la conducción?' Yo te digo que no. '¿Te parece mal conductor?' No, es excelente conductor, pero no me gusta lo que hace en Gran Hermano ", precisó.

La crítica más contundente llegó cuando afirmó que el programa no necesita que su conductor ocupe el centro de la escena. ' ¿Debería bajar el ego y la soberbia de querer ser el centro, el núcleo de Gran Hermano?' Sí, tendrías que hacerlo , porque Gran Hermano ya tiene fuerza de por sí solo, es la última Ferrari que se maneja sola, que viene con tecnología de Elon Musk, de Tesla, que vos le decís llévame a América, te sentás, te dormís y te lleva a América", aclaró.

El exparticipante también extendió su diagnóstico al tratamiento que reciben los participantes del reality en Argentina en comparación con otros países. Según su visión, en mercados como el brasileño los concursantes salen del programa convertidos en figuras, mientras que en el país el paso por la casa suele tener el efecto contrario: "Los Gran Hermanos que salimos terminamos siendo bastardeados después y nos cuesta un montón. A muchos les pasó de no conseguir laburo, de que los vacilaban porque habían estado en un reality".

De regreso sobre del Moro, Cristian U fue lapidario: "Hay algo que se está haciendo mal dentro del núcleo de Gran Hermano. Santiago con la capacidad de conducción que tiene, tendría que haber conducido el programa, no meterse, y darle el curso que seguía Gran Hermano y hubiese sido espectacular". Y cerró con una advertencia: "Gran Hermano es espectacular, pero lo están haciendo pelota".

cristianjpg.jpg Las ironías y likes de Cristian U en medio de la final de Gran Hermano: Dejé huella

Quiénes fueron los dos eliminados por la "Placa Planta" en Gran Hermano

Luego de la salida de Daniela De Lucía el lunes anterior, los 15 participantes restantes de Gran Hermano Generación Dorada quedaron automáticamente en placa en una nueva edición de la dinámica conocida como "Placa Planta", en la que el público vota en negativo para castigar a quienes considera menos activos en el juego. La modalidad tuvo una particularidad, en donde a diferencia de otras instancias, el voto funcionó a la inversa, por lo que los más perjudicados fueron quienes acumularon mayor rechazo de la audiencia.

El martes, el orden de salvación dejó fuera de peligro a Manu, Cinzia, La Bomba, Zilli, Luana, Tamara, Emanuel, Danelik y Pincoya. Para la gala de doble eliminación del miércoles quedaron en placa Zunino, Titi, Lolo, Juanicar, Grecia y Eduardo. Una vez iniciada la noche, Eduardo Carrera fue el primero en salvarse al acumular apenas el 9,6% de los votos negativos. Le siguió Titi Tcherkaski con el 13,2% y luego Juanicar con el 16,1%, dejando una final entre cuatro candidatos.

grecia colmenares gran hermano

La producción eligió revelar primero el nombre del segundo más votado para sostener la tensión hasta el finalGrecia Colmenares fue la primera eliminada de la jornada. La actriz venezolana se despidió entre nervios y buen humor, y pidió un gesto especial al salir: quiso que el "hombre planta" la cargara en brazos al cruzar la puerta roja, un cierre que combinó humor y emoción a partes iguales.

lolo poggio gran hermano

El duelo final quedó entre Franco Zunino y Lola "Lolo" Poggio. El público se inclinó por Zunino, quien se quedó con el 22,3% de los votos negativos y continuó en competencia, mientras que la hermana de Julieta Poggio acumuló el 42,2% y abandonó la casa luego de tres meses de juego. Con esta doble eliminación, Gran Hermano Generación Dorada quedó con 13 participantes, cinco hombres y ocho mujeres, y se completó así una racha de tres salidas consecutivas de mujeres.