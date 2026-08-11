"Me sorprendió la inmediatez", Sabrina Rojas reveló que recibió propuestas apenas anunció su separación de Chatruc La actriz aclaró que "tirar, tiran siempre" y aclaró que la volvió a contactar gente "que tiene códigos" porque había dejado de hablarle cuando se puso de novia. La conductora adelantó: "Vamos por nuevos". Agregar C5N en









Sabrina Rojas.

Sabrina Rojas detalló que salió a bailar el sábado siguiente a separarse de José Chatruc y al ser consultada sobre si había estado con alguien aclaró que no, pero que "tirar tiran siempre". "Me sorprendió la inmediatez con la que apareció gente vieja o conocida", señaló la actriz sobre la repercusión del anuncio de su separación.

"Una vez que subís el posteo en el instante aparece gente. Aparece gente que te das cuenta que tiene códigos porque era gente que estaba y cuando me puse de novia desapareció y después vuelve. En el mientras tanto no invadieron", detalló la presentadora en América TV.

Sabrina tampoco descartó la posibilidad de volver a tener algunos encuentros con Chatruc, aunque reconoció que no hablaron explícitamente del tema cuando se separaron.

SABRINA ROJAS: "Subí el posteo y ya apareció gente"#PasóEnAmérica pic.twitter.com/pZfKIqu2jC — América TV (@AmericaTV) August 11, 2026 Aún así, el panel de Pasó en América la alentó a ir "por nuevos" candidatos y no quedarse con quien ya conocía a menos que la haya pasado bien y quisiera revivir el momento. "Vamos por nuevos", coincidió la mediática.

El contundente mensaje de José Chatruc tras confirmarse la separación con Sabrina Rojas Al momento de detallar los factores que desencadenaron la distancia, la comunicadora señaló en Instagram que no existió ningún conflicto grave entre ellos: “Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos”, comenzó diciendo en su descargo. Luego agregó sobre el desgaste de la pareja: “Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció. Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla”.

Pese al desenlace sentimental, la presentadora de televisión le dedicó palabras llenas de gratitud y afecto al exjugador de Racing Club. Durante su mensaje, la modelo no ahorró elogios hacia su ahora expareja para destacar el vínculo construido durante este tiempo: “José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo”. Lejos de guardar silencio o generar rispideces, el analista deportivo reaccionó de manera inmediata ante la publicación de la actriz. El exfutbolista republicó la historia en sus redes sociales y sumó un afectuoso gesto de respeto hacia la conductora. Sin extenderse en explicaciones, el exdeportista cerró la historia con un halago rotundo que confirmó la excelente relación que mantienen a pesar de la separación: “Nada más que agregar. Sos una mujer increíble, Sabri”.