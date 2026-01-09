Adiós a los respaldos en las camas: esta es la tendencia que podés sumar a tu habitación

Es una opción ideal para ahorrar dinero y ganar metros en habitaciones pequeñas o monoambientes.

El dormitorio es, por excelencia, nuestro refugio de descanso y es por eso que su decoración no tiene que ser elegida al azar. Tiene que ser un espacio cómodo y ordenado , que permita relajar cuando sea necesario. Los muebles y objetos que conformen el ambiente deben ser cuidadosamente pensados para la funcionalidad de este lugar de la casa.

El bodegón barato de Buenos Aires que le esquiva a los platos secos y sirve carnes bien jugosas

Las reglas del diseño de interiores están cambiando y para este 2026 una pieza que parecía infaltable en el dormitorio, empieza a desaparecer: el respaldo de cama tradicional . Esta nueva tendencia busca reemplazar el clásico cabecero de madera o tela por soluciones más creativas, orgánicas y, sobre todo, funcionales al espacio.

Usar cortinas en su lugar es ideal para habitaciones pequeñas , ya que permite pegar la cama completamente a la pared, ganando valiosos centímetros. Además, permite renovar el look del cuarto con una inversión mínima, dejando liberar la imaginación para buscar otras decoraciones más creativas.

Las tendencias de decoración actuales tienden hacia el minimalismo . Los respaldos voluminosos suelen "achicar" visualmente las habitaciones y condicionar la disposición de los muebles. Al eliminarlos, se gana una sensación de continuidad que hace que los techos parezcan más altos y los espacios más abiertos.

En este contexto, las cortinas surgen como una opción para reemplazar al aparatoso respaldo que ocupa centímetros entre la pared y las camas, y sobrecarga visualmente la habitación. Se puede optar por telas como linos, gasas pesadas, algodón o terciopelo liviano , asegurando una caída prolija.

Lo recomendable es instalarlas desde el piso hasta el techo para estilizar el espacio y aportar elegancia, unificando así la cortina con la pared. Siguiendo con la línea minimalista, preferentemente, deben ser lisas y de tonos neutros como blanco, beige, gris claro, crema, y otros colores dentro de esta gama.

Cama con cortinas

De todas formas, hay personas que optan por colores más oscuros como gris topo, azul marino o terracota. Si bien esta elección hace ver el espacio más pequeño, puede dar un resultado más elegante a la decoración.

La utilización de cortinas es una tendencia simple y versátil, adaptable a los distintos gustos estéticos. Es una gran opción para aportar textura, calidez y estilo a tu dormitorio este año, sin gastar demasiado.