En noviembre, la actividad económica tuvo una caída del 8,4% interanual

En el anteúltimo mes del 2025 quince de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales.

En noviembre la actividad económica tuvo una caída del 8,4% interanual

La producción industrial manufacturera registró en noviembre de 2025 una caída del 8,7% interanual, de acuerdo con el informe publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato confirma la debilidad del sector, en un contexto de retracción generalizada de la actividad.

Pese al retroceso mensual, el acumulado de enero a noviembre de 2025 exhibió un incremento del 2,0% respecto de igual período de 2024, impulsado por algunos meses de recuperación previos. Sin embargo, la tendencia de corto plazo volvió a mostrar señales negativas.

En la medición desestacionalizada, el índice de producción industrial presentó en noviembre una caída del 0,6% en comparación con octubre, mientras que la serie tendencia-ciclo registró una variación negativa del 0,1% mensual.

El informe del Indec señala que quince de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera mostraron caídas interanuales. Las mayores incidencias negativas se observaron en “Alimentos y bebidas”, con una baja del 7,8%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 23,0%; y “Maquinaria y equipo”, 17,9%.

También se destacaron los retrocesos en “Prendas de vestir, cuero y calzado” (17,6%), “Productos de metal” (18,6%), “Productos textiles” (36,7%) y “Productos de caucho y plástico” (12,5%). A su vez, se registraron caídas en “Sustancias y productos químicos” (3,4%), “Industrias metálicas básicas” (3,1%) y “Productos minerales no metálicos” (2,4%).

Entre los rubros con descensos más moderados aparecieron “Madera, papel, edición e impresión” (0,3%), “Otro equipo de transporte” (0,5%) y “Productos de tabaco” (5,6%). La única división que mostró una variación positiva interanual fue “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, con una suba del 6,3%, que no alcanzó a compensar el retroceso general del sector manufacturero.

