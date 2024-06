Se separó uno de los periodistas deportivos más queridos de la TV: "No estoy para dar lo que necesita la otra persona"

“Con Laura ya nos conocíamos de cuando éramos chicos, pero no nos vimos nunca más. Estuvimos en pareja hasta antes del viaje, casi durante, pero bueno, después hubo algunas desavenencias”, se sinceró el periodista deportivo durante una entrevista con La Nación.

En ese sentido se sinceró: “Estamos un poco distanciados, pero creo que tiene que ver más que nada con el momento mío porque el segundo diagnóstico me golpeó aunque parezca que estoy entero. Hay momentos que me pone triste”.

Pinsón reveló que la difícil decisión la tomó él después que cambiara el cuadro médico, pasando de Parkinson rígido a Parkinson atípico con atrofia sistémica, siendo “es un diagnóstico complicado”.

“Quizá no estoy para dar en una relación lo que necesita la otra persona. Laura es una chica divina, me ha dado todo, me ha tratado muy bien, me cuidó muchísimo, me sentí súper cómodo”, alagó a ahora su expareja.

En esa misma línea reconoció: “Sinceramente, después del segundo diagnóstico dije ‘no estoy para una relación’. Lo intenté, pero no se dio. Quizás me hubiera gustado seguir, pero eso me cambió la visión de todo y ahora estoy pensando en mí. Me parecía injusto también para ella tener que atenderme, cuidarme”.

La emotiva despedida de Emiliano Pinsón en la radio por la lucha contra el Parkinson

El periodista deportivo Emiliano Pinsón se encuentra librando una batalla contra el Mal de Parkinson y, en ese contexto, se despidió del ciclo radial en el que participa en las mañanas para enfocarse de lleno al tratamiento de la enfermedad.

Gastón Recondo, conductor del programa que se transmite por DSports, lo presentó de una manera muy particular: “Hoy es un día especial para todos nosotros. Emiliano lo hizo especial en estos casi dos años que llevamos desde aquel 14 de junio de 2022. Tiene ganas de contarnos algo. Tiene ganas de compartir algo con nosotros”.

Pinsón tomó el micrófono y brindó más detalles sobre la situación. “Es mi último programa. El jueves pasado fui a hacerme unos estudios y no me dieron bien. Tengo un Parkinson atípico, eso quiere decir que no es el Parkinson rígido como estaba diagnosticado en un principio”, reveló.

Luego, dio más detalles y explicó que “es uno que no está bien estudiado y varía su desarrollo, no como el rígido que tiene una conducta temblorosa y es operable. Mi problema es en el cerebelo, es decir que no se puede operar, porque no se puede llegar hasta allá”.

Pinsón contó cómo se siente hoy en día y reveló: “Mis músculos se van atrofiando en todo el cuerpo. No es ELA, sino que pierden fuerza. Cada vez estoy teniendo menos fuerza y es muy invasivo”.