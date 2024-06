Inesperada separación: una cantante y un jugador de River terminaron su relación "por un like"

La artista tenía un vínculo que aún no había blanqueado con un jugador del Millonario, pero todo terminó abruptamente y decidieron distanciarse.

A pesar de que la relación no había sido confirmada por ninguno de los dos, utilizaban las redes sociales para demostrarse afecto. ¿De qué manera? Muchos “me gusta” atentos a la información del otro, pero por ese mismo motivo se separaron. Se trata de Nicki Nicole y Nicolás Fonseca.

Nicki Nicole Redes sociales

Cabe recordar que la artista viene de separarse de Peso Puma y Paula Varela contó como fue: “Fueron a Las Vegas, ella cantaba y él la acompañó porque ella también canta, de hecho, tienen temas juntos. Ella se volvió antes y él se agarró otra pulposa, lo peor es que se mostró delante de todos”.

Pero de un momento a otro, ella lo dejó de seguir y él continúa con el follow, según indicó Lomáspopu. Lo que sucede es que Nico Fonseca habría likeado a Jaz Silvero, la amiga de Nicki y empezó a seguir a la cuenta de streaming donde ella trabaja. Luego sacó el like, pero todo parece haber disparado un escándalo irreversible. ¿Fin del amor?

Nicki Nicole Redes sociales

Se separó una de las parejas de actores argentinos más populares: "No funcionó"

La empresaria Guillermina Valdés y el actor Joaquín Furriel decidieron separarse a pocos meses de haber confirmado su romance en los medios de comunicación. Llevan más de un mes distanciados y los motivos tienen que ver con poca conexión en la pareja.

Furriel Valdes Redes sociales

La noticia la confirmó Fernanda Iglesias en LAM: "Hace 20 días están separados. Hablé por teléfono con Guillermina. Me aclaró lo que había pasado, me dijo que tuvieron un año hermoso, que no fue por terceros en discordia ni por la distancia, porque él está trabajando en España".

Sin embargo, en lugar de exponer los problemas, lo halagó: “Aprovechamos todos los momentitos que podíamos estar juntos, pero no funcionó como pareja. Lo re quiero, voy a hablar siempre bien de él. Fue todo en armonía. A cualquiera que me pregunte por él le voy a hablar bien porque es un tipo extraordinario”.