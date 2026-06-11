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11 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: Marcos Senesi reemplazará a Leonardo Balerdi en la lista de la Selección argentina

El defensor, recientemente presentado en el Tottenham de Inglaterra, sustituirá al futbolista de Olympique de Marsella debido a una lesión muscular y se incorporará al plantel de la albiceleste.

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Marcos Senesi fue convocado al Mundial 2026.

Marcos Senesi fue convocado al Mundial 2026.

Las programaciones irán a tono con la fiebre futbolera y acompañarán el día a día de la Selección Argentina.
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En una publicación en X, la Selección argentina confirmó la incorporación del futbolista recientemente presentado en el Tottenham de Inglaterra. "El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026", expresó la albiceleste.

La lesión de Balerdi abrió la posibilidad de que sea reemplazado por un mediocampista e incluso Scaloni expuso que se encontraba en proceso de análisis. No obstante, finalmente se inclinó por un defensor para reforzar esa línea de cara a la Copa del Mundo, que comenzó este jueves con el partido entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México.

Selección argentina tuit Marcos Senesi
La publicaci&oacute;n de la Selecci&oacute;n argentina.

La publicación de la Selección argentina.

El exdefensor de San Lorenzo tuvo un gran desempeño en el Bournemouth de Inglaterra, que terminó en la sexta posición de la Premier League y se clasificó históricamente a la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante de Europa por detrás de la Champions League.

Con la incorporación de Senesi, ahora las alternativas de la Selección argentina en la defensa son Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Facundo Medina.

Nicolás Tagliafico se lesionó y hay preocupación en la Selección argentina

En la jornada donde se inició el Mundial 2026 de Estados Unidos- Canadá y México, el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, recibió una mala noticia: un jugador titular se lesionó y es duda para debut ante Argelia del martes 16 a las 22.

El futbolista terminó con molestias físicas luego del amistoso ante Honduras y llenó de dudas al DT, que el viernes daría a conocer la lista final de 26 jugadores que disputarán la Copa del Mundo.

La información marca que Nicolás Tagliafico terminó con una contractura en el sóleo y encendió las alarmas en el cuerpo técnico de la Albiceleste. De esta manera, el lateral surgido en Banfield se suma al listado de afectados junto a Nicolás González, quien tiene una sobrecarga muscular y el miércoles se entrenó de manera diferenciada.

Según consigna TyC Sports, en principio ninguno de los dos futbolistas correría riesgo de participar en la Copa del Mundo. Se esperan que se realizarán estudios durante la jornada para evaluar si hay riesgo de lesión seria. De esta manera, Facundo Medina aparece como la primera opción para Scaloni sobre la banda izquierda de la defensa en caso que el ex Independiente no pueda estar presente.

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