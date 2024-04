La emotiva despedida de Emiliano Pinsón de las mañanas en la radio por la lucha contra el Parkinson

El periodista deportivo cambiará de horario para enfocarse en el tratamiento de la enfermedad. "El jueves pasado fui a hacerme unos estudios y no me dieron bien", comentó.

Pinsón tomó el micrófono y brindó más detalles sobre la situación. “Es mi último programa. El jueves pasado fui a hacerme unos estudios y no me dieron bien. Tengo un Parkinson atípico, eso quiere decir que no es el Parkinson rígido como estaba diagnosticado en un principio”, reveló.

Luego, dio más detalles y explicó que “es uno que no está bien estudiado y varía su desarrollo, no como el rígido que tiene una conducta temblorosa y es operable. Mi problema es en el cerebelo, es decir que no se puede operar, porque no se puede llegar hasta allá”.

Pinsón contó cómo se siente hoy en día y reveló: “Mis músculos se van atrofiando en todo el cuerpo. No es ELA, sino que pierden fuerza. Cada vez estoy teniendo menos fuerza y es muy invasivo”.

“Si uno lee los libros, me queda poco tiempo, no es broma. Vamos a tratar de que no, siempre las estadísticas están hechas para romperse. En la generalidad quienes tienen mi enfermedad terminan en sillas de ruedas, casi sin habla o con problemas al hablar. No sé si ese va a ser mi final, espero que no. Voy a tratar de que no. Voy a hacer todo lo posible para que no fuera así, pero puede pasar”, agregó sobre los pronósticos médicos.

emiliano pinson El periodista fue diagnosticado con Mal de Parkinson.

Por eso, debe cambiar de estilo de vida cuanto antes. Ante el pedido expreso de su médico, el periodista aseguró que llevará “una vida de cura: levantarte, dormir y comer bien, y hacer ejercicios. No me quedan muchas chances que dejar el programa y tomar la medicación. Lo hablé con la radio y me dijeron que hiciera lo que quisiera. Yo no me quiero jubilar, quiero seguir laburando, por eso presentamos ideas nuevas. En la TV también voy a seguir”.

Ya sin poder contener las lágrimas, el comunicador hizo hincapié en la importancia que tiene su familia y sobre todo su esposa en este momento: “Sigo con estudios con mi gastroenteróloga. A estas alturas no me interesa más la plata. Voy a estar junto a mi mujer, para pelearla con ella. Voy a empezar con un bastón y después pasaré a una silla de ruedas. Espero que sea una como la de Splinter, que era una copada. No es el final que hubiese querido”.

A pesar de que en el estudio se percibía cierto dejo de angustia y tensión por parte de sus compañeros, que se mostraban apenados por la situación, Pinsón fue optimista: “Voy a tratar de enfrentar al Parkinson de la mejor manera. No quiero dar lástima. Estaré peleando como tantos que han peleado".