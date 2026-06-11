Cuál es el histórico logro que tuvo Marruecos en 2022 y que quiere repetir en el Mundial 2026 Marruecos hizo historia por el fútbol africano en Qatar 2022 y buscará volver a dejar al continente en lo más alto en esta Copa del Mundo. Por Agregar C5N en









Marruecos quiere repetir en este Mundial la hazaña de Qatar 2022 Redes sociales

Marruecos hizo historia en Qatar 2022 al convertirse en la primera selección africana en alcanzar unas semifinales mundialistas.

Superó marcas anteriores de Camerún, Senegal y Ghana, que habían llegado como máximo a cuartos de final.

En su camino eliminó a potencias como España y Portugal antes de caer ante Francia en semifinales.

Con figuras como Achraf Hakimi y Brahim Díaz, buscará repetir una actuación histórica en el Mundial de 2026. Marruecos consiguió en Qatar 2022 algo inédito para un país africano en las Copas del Mundo. Varias selecciones estuvieron cerca de lograrlo en ediciones previas, pero fue el equipo comandado por Walid Regragui el que accedió por primera vez en la historia a unas semifinales de un Mundial.

Los Leones del Atlas superaron campañas de otras selecciones que quedaron en la memoria de los futboleros. Camerún en 1990 sorprendió al mundo al vencer 1-0 en el partido inaugural a la Albiceleste, campeona en la edición anterior. Consiguió el primer puesto en el grupo y avanzó a octavos de final, donde venció a Colombia por 2-1. Finalmente caería en cuartos de final ante Inglaterra en el tiempo suplementario.

Bouba Diop Francia Senegal Bouba Diop figura de Senegal en el Mundial 2002. FIFA En Corea-Japón 2002 Senegal realizó una actuación similar. Venció al campeón defensor en la primera fecha y avanzó en su grupo de forma invicta. En octavos se impuso a Suecia y en cuartos cayó por gol de oro ante Turquía. La última selección africana que llegó a esta instancia de un Mundial fue Ghana en Sudáfrica 2010. Aquella vez perdió contra Uruguay en un partido que se extendió hasta la tanda de penales.

Qué logro quiere repetir Marruecos en el Mundial 2026 Los Leones del Atlas rompieron con una racha que pesaba sobre los países africanos en los Mundiales. Este proceso comenzó en Rusia 2018, cuando Marruecos volvió a participar del certamen tras 20 años de ausencia. Si bien no pudo pasar la fase de grupos le mandó un mensaje al mundo luego de competir de igual a igual ante potencias como Portugal y España, con quienes se tomaría revancha en el futuro.

A Qatar 2022 llegó con una base consolidada de la edición anterior y con nuevos talentos jóvenes. Le tocó un grupo parejo con dos selecciones europeas, ambas semifinalistas cuatro años atrás en Rusia. Poco le importó eso a Marruecos, que arrancó su camino con un empate sin goles frente a Croacia y le ganó con autoridad a Bélgica. En la última fecha venció a Canadá 2-1 y avanzó como primero de su grupo. En octavos le tocó ante la España de Luis Enrique y tras un partido en el que sufrió el dominio del rival se clasificó por penales. En cuartos esperaba la Portugal de Cristiano Ronaldo y compañía, pero no fue un impedimento para los Leones del Atlas, que triunfaron 1-0.

gol marruecos FIFa.jpg El gol de Youssef En-Nesyri que le dio la clasificación a semifinales en Qatar FIFA Esa victoria sobre Portugal significó la primera vez que un país africano se metía entre los 4 mejores de un Mundial. Finalmente cayó ante Francia en las semifinales y posteriormente en el partido por el tercer puesto contra Croacia. Ahora Marruecos llega a esta Copa del Mundo como la mejor selección del continente y es un rival al que ninguno quiere enfrentar. Liderados por jugadores como Achraf Hakimi, figura del PSG, y Brahim Díaz, del Real Madrid, buscarán volver a instancias finales y seguir haciendo historia para el fútbol africano.