Las mejores aplicaciones para seguir el Mundial 2026 y no perderse de nada

Una selección de herramientas digitales claves para consultar fixtures, estadísticas y marcadores al instante durante el certamen de fútbol más grande del planeta.

El Mundial 2026 se perfila como el evento futbolístico más colosal de todos los tiempos . En esta oportunidad, la cita romperá todos los moldes al albergar por primera vez a 48 seleccionados nacionales , distribuyendo la enorme cantidad de encuentros entre tres sedes organizadoras: Estados Unidos, México y Canadá . Semejante despliegue logístico promete transformar por completo la dinámica habitual del certamen, manteniendo en vilo a todo el planeta de punta a punta.

Con una grilla cargada de partidos que se desarrollarán en simultáneo durante más de 30 de pura adrenalina, el teléfono se transformará en el elemento indispensable para los futboleros locales que necesitan consultar resultados, cruces y planteles además de estadísticas al instante . Ya no alcanzará con estar pegado a la pantalla de la televisión, sino que la inmediatez de las plataformas digitales pasará a jugar un rol clave para no quedarse afuera de ninguna novedad de la competencia de fútbol.

A un costado de las clásicas coberturas de la TV, el mercado digital ofrece herramientas desarrolladas exclusivamente para seguir minuto a minuto el minuto a minuto del campeonato del mundo. Mientras que algunas plataformas se centran pura y exclusivamente en los comunicados y datos institucionales, otras variantes apuntan de lleno al desglose numérico exhaustivo o abren el juego a la recreación, permitiendo armar los famosos prodes con tus amigos.

Una de las alternativas más tradicionales para el fútbol argentino es Promiedos , que se renovó por completo para amoldarse a la cita mundialista, conservando como su mayor fuerte el descomunal volumen de datos sobre planteles, copas y registros históricos. La plataforma se puede descargar de forma totalmente gratuita en dispositivos Android , aunque aquellos que utilicen iPhone deberán conformarse con ingresar a través del navegador de internet .

Para este Mundial, la herramienta posibilitará monitorear los partidos minuto a minuto, revisar qué canales de televisión poseen los derechos de transmisión, chequear el ordenamiento de los grupos y repasar los cuadros de eliminación directa con actualizaciones en tiempo real . Pese a que su aspecto visual no sobresale por la modernidad ni por el despliegue estético, esa misma austeridad garantiza que las pantallas carguen al instante y no devoren los datos móviles.

SofaScore

Consolidada como una de las herramientas más potentes y elogiadas tanto para sistemas Android como para iPhone, SofaScore se destaca por su cobertura polideportiva que excede al fútbol, abarcando tenis, básquetbol y más de una veintena de disciplinas deportivas. El servicio funciona de manera gratuita mediante el soporte de anuncios publicitarios, aunque brinda la alternativa de contratar una suscripción Premium (mensual o anual) para limpiar la interfaz.

SofaScore

Uno de sus mayores fuertes para el público local radica en su solapa denominada "Canales de TV", la cual mediante geolocalización identifica con precisión qué señales de cable o plataformas de streaming transmiten cada partido en vivo en Argentina. Además, incorpora alertas configurables y soporte técnico para relojes inteligentes que corren bajo Apple Watch y Wear OS.

Para los apasionados del análisis táctico, la aplicación despliega un arsenal de métricas que incluye mapas de calor en tiempo real, áreas de mayor influencia en el terreno de juego, porcentajes de posesión, remates y un balance del desempeño individual que alimenta un algoritmo propio para calificar automáticamente a los futbolistas. De este modo, la aplicación se posiciona como el ecosistema ideal en celulares y tablets para los consumidores más exigentes del deporte.

Copa Mundial de la FIFA

Desarrollada como la plataforma oficial de la máxima entidad rectora del fútbol, esta herramienta totalmente gratuita y libre de anuncios comerciales fue diseñada para realizar una cobertura integral de la Copa Mundial de la FIFA tanto en dispositivos iPhone (iOS) como en sistemas Android.

El software suministra datos institucionales en tiempo real que abarcan desde calendarios y alineaciones hasta estadísticas minuciosas y alertas personalizadas, sumando además recursos logísticos clave para los hinchas que viajen a las sedes, tales como mapas en tres dimensiones de las canchas y el organizador Fan Planner.

mundial 2026

Por otra parte, la aplicación detalla minuciosamente qué empresas poseen los derechos de transmisión televisiva en cada rincón del planeta, facilitando en reiteradas oportunidades los enlaces directos hacia las plataformas de streaming que cuentan con la debida autorización legal en territorio argentino. No obstante, los usuarios deben considerar ciertos antecedentes técnicos adversos, ya que históricamente el sistema de la FIFA ha evidenciado bloqueos inesperados y saturaciones.

Fixture Mundial 2026

Sumándose como una alternativa específica dentro del ecosistema digital del torneo, Fixture Mundial 2026 se diferencia de los portales deportivos tradicionales al centrarse de manera exclusiva en el certamen que dará inicio el 11 de junio. El gran valor de esta herramienta radica en la gestión de su cronograma, dado que reconfigura los horarios de los encuentros de forma automática según la franja horaria del usuario. Además, incorpora una función integrada de prode que permite abrir ligas privadas para competir con amigos o integrarse a grupos internacionales mediante predicciones sobre los tanteadores.

Fixture del Mundial APP

La plataforma se encuentra disponible para su descarga en tabletas y teléfonos con sistema operativo Android sin costo alguno, financiándose a través de anuncios de video y banners comerciales ubicados en el margen inferior de la pantalla. Para aquellos usuarios que prefieran una navegación limpia y libre de interrupciones visuales, el software brinda la opción de realizar un desembolso único y accesible dentro de la propia interfaz para eliminar toda la publicidad de forma definitiva.

Liga - Resultados de Fútbol

Consolidada como una de las herramientas más descargadas y con óptimas calificaciones por parte de los usuarios de Android, Liga se transformó en la opción predilecta para aquellos hinchas locales que buscan verificar marcadores al instante y programar alertas personalizadas sin dar rodeos. La premisa fundamental de este software es la practicidad absoluta: el usuario solo necesita ingresar a la interfaz, chequear el tanteador del partido y salir de la pantalla.

Liga - Resultados

El envío inmediato de notificaciones push ante cada grito de gol y las novedades de último momento representan las funciones más elogiadas por la comunidad futbolera. No obstante, al presentarse como un servicio libre de cargos, la frecuencia de los anuncios comerciales tiende a ser bastante más agresiva en comparación con otros portales de la competencia.