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11 de junio de 2026 Inicio

La apertura del Mundial que terminó en un papelon histórico y avergonzó a la FIFA

Lo que debía ser el cierre perfecto de la fiesta inaugural se convirtió en un blooper que recorrió el planeta y todavía hoy es recordado como uno de los mayores papelones de una Copa del Mundo.

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La apertura del mundial que terminó en un papelon histórico y avergonzó a la FIFA

La apertura del mundial que terminó en un papelon histórico y avergonzó a la FIFA

MA pocas horas de la inauguración oficial del Mundial 2026 en el estadio Azteca de Ciudad de México, una de las imágenes más recordadas de las ceremonias inaugurales de la Copa del Mundo vuelve a cobrar protagonismo: el penal que erró Diana Ross en la apertura de Estados Unidos 1994 y que terminó convirtiéndose en uno de los grandes papelones de la historia del torneo.

En el plantel de Curazao para el Mundial 2026 25 de 26 jugadores son nacidos en Países Bajos.
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La escena ocurrió el 17 de junio de 1994 en el Soldier Field de Chicago. Como cierre del espectáculo previo al partido inaugural entre Alemania y Bolivia, la reconocida cantante estadounidense fue invitada a ejecutar un penal como parte de una puesta en escena especialmente diseñada para la ocasión. El plan era que, una vez convertido el gol, el arco se abriera mecánicamente en dos partes como efecto final de la ceremonia.

Sin embargo, nada salió como estaba previsto. Ross tomó carrera y remató, pero la pelota pasó lejos del poste. Pese al fallo, el mecanismo se activó igualmente y el arco se abrió como si la cantante hubiera marcado el gol. Mientras ella continuaba corriendo y sonriendo según el guion preparado, el público observaba entre la sorpresa y las risas lo que acababa de suceder.

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Las imágenes recorrieron el mundo y quedaron asociadas para siempre a aquel Mundial. Con el paso de los años, el episodio se transformó en un clásico de los bloopers deportivos y todavía hoy es mencionado cada vez que se recuerdan las ceremonias inaugurales más extravagantes de la historia de la Copa del Mundo.

Mundial 2026: tres países, tres ceremonias

El Mundial 2026 buscará diferenciarse de todas las ediciones anteriores con un formato inédito. Por primera vez habrá tres ceremonias de apertura, una en cada uno de los países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

La principal tendrá lugar en el estadio Azteca, escenario del partido inaugural. Allí el espectáculo estará centrado en la identidad cultural mexicana, con referencias a la historia del fútbol en el país, expresiones artísticas tradicionales y un homenaje al mítico estadio que se convertirá en el primero en albergar tres inauguraciones mundialistas, tras las de 1970 y 1986.

Estados Unidos tendrá su propia celebración en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con una producción inspirada en los grandes espectáculos deportivos norteamericanos. Se espera un despliegue tecnológico de gran escala, con artistas internacionales, efectos visuales y una puesta en escena cercana al formato que caracteriza al Super Bowl.

Por su parte, Canadá realizará una ceremonia en Toronto enfocada en la diversidad cultural que caracteriza al país. El evento incluirá representaciones de distintas comunidades, participación de pueblos originarios y una fuerte apuesta a la innovación tecnológica y la sustentabilidad.

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