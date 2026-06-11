El Mundial 2026, con fronteras redibujadas: uno de cada cuatro jugadores no nació en el país que representa

Uno de los detalles que llama la atención del Mundial 2026 es la cantidad de jugadores que representan a la selección de un país diferente a aquel donde nacieron. Se trata de 289 futbolistas, el 23% del total, un porcentaje superior al de la edición pasada y muy por encima de la media histórica. Francia y Países Bajos son los que más aportan a otras naciones, mientras que Curazao, Congo y Marruecos son los que incluyeron a más nacidos en el extranjero entre los 26.
El fenómeno se explica en parte por la llegada a la Copa del Mundo de países con menos tradición y ligas locales más débiles, que impulsó la práctica de buscar jugadores en la diáspora, hijos o nietos de connacionales, que en algunos casos ni siquiera hablan el idioma. Es el caso de Curazao, con 25 de los 26 convocados nacidos en el exterior, todos ellos en Países Bajos, ya que la isla forma parte del reino.
Esto se entrelaza con una cuestión geopolítica: muchos países del Sur Global sufren una sangría poblacional, con migrantes que se instalan en Europa en busca de mejores condiciones de vida. Sus hijos nacen allí y desarrollan sus carreras deportivas en clubes que les permiten un mayor desarrollo y luego, cuando crecen, eligen representar al país de sus antepasados. Algo similar ocurre con países en guerra, como en el caso de las naciones balcánicas.
Iñaki Williams
Iñaki Williams nació en España pero juega para Ghana.
Un informe del periodista Jaime F. Macías dio cuenta del largo listado de jugadores que integran el seleccionado de un país en el que no nacieron, que permite apreciar varios detalles, como que Francia es el país que más futbolistas aporta a otros equipos, ya que muchos de origen africano nacieron allí pero juegan para otras escuadras como Túnez, Marruecos, Argelia, Congo o Senegal.
Esta modalidad, además, permite acceder al Mundial a jugadores nacidos en países que se quedaron afuera de la clasificación. En esta edición, por caso, hay futbolistas nativos de Camerún, Dinamarca, Eslovenia, Guinea, Irlanda, Isla de Man, Italia, Kazajistán, Kenia, Kuwait, Nigeria y Noruega.
Además, se genera el caso de parejas de hermanos que, pese a haber nacido en el mismo país, juegan para seleccionados diferentes. Se trata de Nico e Iñaki Williams, nativos españoles, que visten las camisetas de para España y Ghana, respectivamente;, y Desiré y Guela Doué (nacidos en Francia, juegan para los galos y para Costa de Marfil). A su vez, los hermanos Derrick Luckassen y Brian Brobbey nacieron en Ámsterdam de padres ghaneses, pero uno jugará para el seleccionado africano y el otro para el europeo. Finalmente, John Souttar representa a su nativa Escocia mientras que su hermano Harry integra el seleccionado australiano.
Mundial 2026: los países que más jugadores aportan a otras selecciones
- Francia (76)
- Países Bajos (42)
- Inglaterra (24)
- Alemania (23)
- Bélgica (11)
- España (11)
- Suecia (10)
- Estados Unidos (9)
- Suiza (7)
- Argentina (6)
Mundial 2026: las selecciones con más jugadores no nacidos en el país
- Curazao (25)
- República Democrática del Congo (20)
- Marruecos (19)
- Bosnia (17)
- Haití (16)
- Argelia (16)
- Túnez (15)
- Qatar (14)
- Cabo Verde (14)
- Senegal (12)
Los 289 jugadores que no juegan el Mundial 2026 para su país de nacimiento
Alemania
- Waldemar Anton - nació en Uzbekistán
Argelia
- Luca Zidane - nació en Francia
- Melvin Mastil - nació en Francia
- Aïssa Mandi - nació en Francia
- Rayan Aït-Nouri - nació en Francia
- Jaouen Hadjam - nació en Francia
- Samir Chergui - nació en Francia
- Nabil Bentaleb - nació en Francia
- Farès Chaïbi - nació en Francia
- Houssem Aouar - nació en Francia
- Riyad Mahrez - nació en Francia
- Amine Gouiri - nació en Francia
- Anis Hadj Moussa - nació en Francia
- Farès Ghedjeims - nació en Francia
- Rafik Belghali - nació en Bélgica
- Ibrahim Maza - nació en Alemania
- Ramiz Zerrouki - nació en Países Bajos
Argentina
- Giuliano Simeone - nació en Italia
- Nico Paz - nació en España
Australia
- Harry Souttar - nació en Escocia
- Cameron Burgess - nació en Escocia
- Milos Degenek - nació en Croacia
- Paul Okon-Engstler - nació en Bélgica
- Mohamed Touré - nació en Guinea
- Alessandro Circati - nació en Italia
- Awer Mabil - nació en Kenia
- Nestory Irankunda - nació en Tanzania
Bélgica
- Amadou Onana - nació en Senegal
Bosnia y Herzegovina
- Dzenis Burnic - nació en Alemania
- Kerim Alajbegovic - nació en Alemania
- Sead Kolasinac - nació en Alemania
- Ermedin Demirovic - nació en Alemania
- Amar Dedic - nació en Austria
- Ermin Mahmic - nació en Austria
- Osman Hadzikic - nació en Austria
- Armin Gigovic - nació en Suecia
- Benjamin Tahirovic - nació en Suecia
- Denis Hadzikadunic - nació en Suecia
- Samed Bazdar - nació en Serbia
- Jovo Lukic - nació en Serbia
- Ivan Basic - nació en Croacia
- Amir Hadziahmetovic - nació en Dinamarca
- Tarik Muharemovic - nació en Eslovenia
- Haris Tabakovic - nació en Suiza
- Esmir Bajraktarevic - nació en Estados Unidos
Cabo Verde
- Sidny Lopes Cabral - nació en Países Bajos
- Jamiro Monteiro - nació en Países Bajos
- Deroy Duarte - nació en Países Bajos
- Laros Duarte - nació en Países Bajos
- Garry Rodrigues - nació en Países Bajos
- Dillon Livramento - nació en Países Bajos
- Logan Costa - nació en Francia
- Steven Moreira - nació en Francia
- Willy Semedo - nació en Francia
- Wagner Pina - nació en Portugal
- Telmo Arcanjo - nació en Portugal
- Hélio Varela - nació en Portugal
- Roberto Lopes - nació en Irlanda
- CJ Dos Santos - nació en Estados Unidos
Canadá
- Owen Goodman - nació en Inglaterra
- Luc de Fougerolles - nació en Inglaterra
- Alfie Jones - nació en Inglaterra
- Alphonso Davies - nació en Ghana
- Ismaël Koné - nació en Costa de Marfil
- Tani Oluwaseyi - nació en Nigeria
- Jonathan David - nació en Estados Unidos
Corea del Sur
- Jens Castrop - nació en Alemania
Costa de Marfil
- Yahia Fofana - nació en Francia
- Evan Ndicka - nació en Francia
- Guéla Doué - nació en Francia
- Seko Fofana - nació en Francia
- Nicolas Pépé - nació en Francia
- Evann Guessand - nació en Francia
- Elye Wahi - nació en Francia
- Ange-Yoan Bonny - nació en Francia
- Alban Lafont - nació en Burkina Faso
Croacia
- Josip Stanisic - nació en Alemania
- Marin Pongraic - nació en Alemania
- Mario Pasalic - nació en Alemania
- Mateo Kovaic - nació en Austria
- Luka Suic - nació en Austria
- Josip Sutalo - nació en Bosnia y Herzegovina
- Petar Suic - nació en Bosnia y Herzegovina
- Martin Baturina - nació en Suiza
Curazao
- Eloy Room - nació en Países Bajos
- Tyrick Bodak - nació en Países Bajos
- Trevor Doornbusch - nació en Países Bajos
- Shurandy Sambo - nació en Países Bajos
- Juriën Gaari - nació en Países Bajos
- Roshon van Elma - nació en Países Bajos
- Sherel Floranus - nació en Países Bajos
- Armando Obispo - nació en Países Bajos
- Joshua Brenet - nació en Países Bajos
- Riechedly Bazoer - nació en Países Bajos
- Deveron Fonville - nació en Países Bajos
- Godfried Roemeratoe - nació en Países Bajos
- Juninho Bacuna - nació en Países Bajos
- Liviano Comenencia - nació en Países Bajos
- Leandro Bacuna - nació en Países Bajos
- Tyrese Noslin - nació en Países Bajos
- Ar'jany Martha - nació en Países Bajos
- Kevin Felida - nació en Países Bajos
- Jürgen Locadia - nació en Países Bajos
- Jeremy Antonisse - nació en Países Bajos
- Sontje Hansen - nació en Países Bajos
- Kenji Gorré - nació en Países Bajos
- Jearl Margaritha - nació en Países Bajos
- Brandley Kuwas - nació en Países Bajos
- Gervane Kastaneer - nació en Países Bajos
República Democrática del Congo
- Lionel Mpasi - nació en Francia
- Arthur Masuaku - nació en Francia
- Gédéon Kalulu - nació en Francia
- Dylan Batubinsika - nació en Francia
- Steve Kapuadi - nació en Francia
- Samuel Moutoussamy - nació en Francia
- Gaël Kakuta - nació en Francia
- Cédric Bakambu - nació en Francia
- Yoane Wissa - nació en Francia
- Nathanaël Mbuku - nació en Francia
- Simon Banza - nació en Francia
- Matthieu Epolo - nació en Bélgica
- Joris Kayembe - nació en Bélgica
- Noah Sadiki - nació en Bélgica
- Ngal'ayel Mukau - nació en Bélgica
- Théo Bongonda - nació en Bélgica
- Aaron Wan-Bissaka - nació en Inglaterra
- Aaron Tshibola - nació en Inglaterra
- Timothy Fayulu - nació en Suiza
- Charles Pickel - nació en Suiza
Ecuador
- Hernán Galíndez - nació en Argentina
- John Yeboah - nació en Alemania
- Jeremy Arévalo - nació en España
Estados Unidos
- Antonee Robinson - nació en Inglaterra
- Giovanni Reyna - nació en Inglaterra
- Sebastian Berhalter - nació en Inglaterra
- Malik Tillman - nació en Alemania
- Alejandro Zendejas - nació en México
- Sergino Dest - nació en Países Bajos
Egipto
- Haissem Hassan - nació en Francia
Escocia
- Angus Gunn - nació en Inglaterra
- Scott McTominay - nació en Inglaterra
- Ché Adams - nació en Inglaterra
- George Hirst - nació en Inglaterra
- Tyler Fletcher - nació en Inglaterra
- Lyndon Dykes - nació en Australia
- Kieran Tierney - nació en Isla de Man
España
- Aymeric Laporte - nació en Francia
Francia
- Michael Olise - nació en Inglaterra
- Marcus Thuram - nació en Italia
- Brice Samba - nació en DR Congo
Ghana
- Jerome Opoku - nació en Inglaterra
- Antoine Semenyo - nació en Inglaterra
- Brandon Thomas-Asante - nació en Inglaterra
- Marvin Senaya - nació en Francia
- Elisha Owusu - nació en Francia
- Jordan Ayew - nació en Francia
- Derrick Luckassen - nació en Países Bajos
- Iñaki Williams - nació en España
Haití
- Johny Placide - nació en Francia
- Alexandre Pierre - nació en Francia
- Martin Expérience - nació en Francia
- Jean-Kévin Duverne - nació en Francia
- Jean-Ricner Bellegarde - nació en Francia
- Dominique Simon - nació en Francia
- Duckens Nazon - nació en Francia
- Ruben Providence - nació en Francia
- Josué Casimir - nació en Francia
- Yassin Fortuné - nació en Francia
- Wilson Isidor - nació en Francia
- Lenny Joseph - nació en Francia
- Duke Lacroix - nació en Estados Unidos
- Derrick Etienne Jr. - nació en Estados Unidos
- Josué Duverger - nació en Canadá
- Keeto Thermoncy - nació en Suiza
Inglaterra
- Marc Guéhi - nació en Costa de Marfil
Irak
- Hussein Ali - nació en Suecia
- Amir Al-Ammari - nació en Suecia
- Kevin Yakob - nació en Suecia
- Ahmed Qasem - nació en Suecia
- Merchas Doski - nació en Alemania
- Youssef Amyn - nació en Alemania
- Frans Putros - nació en Dinamarca
- Zidane Iqbal - nació en Inglaterra
- Marko Farji - nació en Noruega
Irán
- Dennis Eckert - nació en Alemania
- Saman Ghoddos - nació en Suecia
Japón
- Zion Suzuki - nació en Estados Unidos
Jordania
- Ali Azazeh - nació en Alemania
- Mohammad Abu Hashish - nació en Irak
- Mo Abualnadi - nació en Estados Unidos
Marruecos
- Issa Diop - nació en Francia
- Redouane Halhal - nació en Francia
- Neil El Aynaoui - nació en Francia
- Samir El Mourabet - nació en Francia
- Ayyoub Bouaddi - nació en Francia
- Gessime Yassine - nació en Francia
- Munir Mohamed - nació en España
- Achraf Hakimi - nació en España
- Chadi Riad - nació en España
- Ismael Saibari - nació en España
- Brahim Díaz - nació en España
- Ayoube Amaiouni - nació en España
- Zakaria El Ouahdi - nació en Bélgica
- Bilal El Khannouss - nació en Bélgica
- Chemsdine Talbi - nació en Bélgica
- Noussair Mazraoui - nació en Países Bajos
- Anass Salah-Eddine - nació en Países Bajos
- Sofyan Amrabat - nació en Países Bajos
- Yassine Bounou - nació en Canadá
México
- Brian Gutiérrez - nació en Estados Unidos
- Obed Vargas - nació en Estados Unidos
- Santiago Giménez - nació en Argentina
- Julián Quiñones - nació en Colombia
- Álvaro Fidalgo - nació en España
Noruega
- Thelo Aasgaard - nació en Inglaterra
- Erling Haaland - nació en Inglaterra
Nueva Zelanda
- Tommy Smith - nació en Inglaterra
- Joe Bell - nació en Inglaterra
- Matthew Garbett - nació en Inglaterra
- Lachlan Bayliss - nació en Australia
- Nando Pijnaker - nació en Países Bajos
- Callan Elliot - nació en Escocia
- Alex Rufer - nació en Suiza
- Finn Surman - nació en Gales
Países Bajos
- Guus Til - nació en Zambia
Paraguay
- Juan José Cáceres - nació en Argentina
- Kaku - nació en Argentina
- Andrés Cubas - nació en Argentina
- Mauricio - nació en Brasil
- Gastón Olveira - nació en Uruguay
Portugal
- Matheus Nunes - nació en Brasil
- Diogo Costa - nació en Suiza
Qatar
- Salah Zakaria - nació en Egipto
- Ahmed Fathy - nació en Egipto
- Ahmed Alaaeldin - nació en Egipto
- Meshaal Barsham - nació en Kuwait
- Assim Madibo - nació en Kuwait
- Almoez Ali - nació en Kuwait
- Boualem Khoukhi - nació en Argelia
- Edmilson Junior - nació en Bélgica
- Lucas Mendes - nació en Brasil
- Karim Boudiaf - nació en Francia
- Mohammed Muntari - nació en Ghana
- Pedro Miguel - nació en Portugal
- Issa Laye - nació en Senegal
- Yusuf Abdurisag - nació en Somalia
Senegal
- Édouard Mendy - nació en Francia
- Mory Diaw - nació en Francia
- Yehvann Diouf - nació en Francia
- Kalidou Koulibaly - nació en Francia
- Moussa Niakhaté - nació en Francia
- Mamadou Sarr - nació en Francia
- Antoine Mendy - nació en Francia
- Pape Gueye - nació en Francia
- Iliman Ndiaye - nació en Francia
- Ibrahim Mbaye - nació en Francia
- Nicolas Jackson - nació en Gambia
- Ismail Jakobs - nació en Alemania
Suiza
- Breel Embolo - nació en Camerún
- Yvon Mvogo - nació en Camerún
- Marvin Keller - nació en Inglaterra
Túnez
- Montassar Talbi - nació en Francia
- Dylan Bronn - nació en Francia
- Yan Valery - nació en Francia
- Ellyes Skhiri - nació en Francia
- Hannibal Mejbri - nació en Francia
- Ismaël Gharbi - nació en Francia
- Elias Achouri - nació en Francia
- Rani Khedira - nació en Alemania
- Elias Saad - nació en Alemania
- Rayan Elloumi - nació en Canadá
- Anis Ben Slimane - nació en Dinamarca
- Omar Rekik - nació en Países Bajos
- Sebastian Tounekti - nació en Noruega
- Adem Arous - nació en Arabia Saudita
- Moutaz Neffati - nació en Suecia
Turquía
- Salih Özcan - nació en Alemania
- Hakan Çalhanoglu - nació en Alemania
- Kaan Ayhan - nació en Alemania
- Kenan Yildiz - nació en Alemania
- Can Uzun - nació en Alemania
- Ferdi Kadioglu - nació en Países Bajos
- Orkun Kökçü - nació en Países Bajos
- Oguz Aydin - nació en Países Bajos
- Mert Müldür - nació en Austria
- Deniz Gül - nació en Suecia
Uruguay
- Fernando Muslera - nació en Argentina
- Rodrigo Zalazar - nació en España
Uzbekistán
- Utkir Yusupov - nació en Kazajistán