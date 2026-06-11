Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026: fecha, hora y TV La Selección ya conoce su camino en la Copa del Mundo: Argelia será su primer rival y buscará iniciar con triunfo la defensa del título. Por Agregar C5N en









Los futbolistas de la Scaloneta llegan con buen ritmo al debut del próximo martes.

La Selección argentina, actual campeona del mundo, ya tiene definido su camino en la fase de grupos del Mundial 2026, una competencia que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá con un nuevo formato de 48 equipos. El equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a estar en el centro de la escena internacional y defenderá el título conquistado en Qatar 2022.

El debut de Argentina será ante Argelia, por el Grupo J, en un partido que marcará el inicio de una nueva aventura mundialista para el conjunto nacional. La expectativa crece entre los hinchas argentinos, que ya buscan conocer todos los detalles sobre fecha, horario, estadio y canales de televisión para seguir cada presentación.

Cuándo juega Argentina contra Argelia en el Mundial 2026 El duelo entre Selección argentina y Argelia se jugará el martes 16 de junio de 2026, desde las 22 (hora argentina), por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro tendrá como escenario el histórico Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Estados Unidos, una de las sedes elegidas para recibir partidos de la Copa del Mundo.

Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Estados Unidos Argentina debutará en Arrowhead Stadium, en Kansas. El partido ante los norteafricanos, con árbitros a definir, será una prueba inicial para el campeón vigente, que buscará comenzar con el pie derecho en un torneo marcado por la renovación del formato y la presencia de 48 selecciones participantes. Argentina llega como una de las grandes candidatas y tendrá como objetivo avanzar en una zona que también incluye a Austria y Jordania.

Después del estreno frente al conjunto africano, Argentina continuará su participación en la fase de grupos contra los europeos el lunes 22 de junio a las 14, en Dallas, y cerrará esta etapa ante el combinado asiático de Medio Oriente el sábado 27 de junio a las 23, también en territorio estadounidense. Estos tres partidos serán claves para definir su posición dentro del Grupo J y su futuro en la competencia.