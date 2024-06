Se separó una de las parejas de influencers más conocidas: "No puedo seguir destruyéndome a mí misma"

La modelo fue quien anunció la ruptura a través de las redes sociales y apuntó contra su ex. “No se puede estar con una persona que no tiene responsabilidad afectiva”, explicó. Por su parte, el cantante también hizo su descargo posteriormente.

“Quiero comunicarles que mi relación con Oky terminó porque no se puede estar con una persona que no tiene responsabilidad afectiva, ni empatía, ni que no sabe lo que quiere”, señaló la hermana del actor y músico, Lio Ferro, apuntando contra su ahora ex.

En ese mismo contexto, aseguró que dicho anuncio le “duele mucho”, ya que “la remé y luché mucho para poder seguir en la relación y solucionar nuestros problemas”. “No puedo seguir destruyéndome a mí misma tratando de salvar a otra persona. Lo amé y lo amo; me duele mucho esto, pero es lo mejor”, agregó.

Por último, la también modelo dejó en claro que ya no quiera volver a hablar más del tema, “así que espero que todo termine acá”. “Me quedo con los mejores recuerdos”, finalizó en su comunicado.

La palabra Oky Appo tras su ruptura con Sasha Ferro

Luego que Sasha Ferro confirmara su separación definitiva, Oky Appo también hizo su descargo, pero él prefirió hacerlo a través de sus clásicos stream donde antes solía mostrarse con su ahora ex.

“Cortamos con Sasha, pero no tengo nada que decir nada malo de ella, al contrario, estoy seguro que fue la mejor novia que tuve en mi vida y probablemente nunca encuentre una chica como ella”, comenzó explicando.

Sin embargo, aseguró que la decisión que ambos tomaron “es parte de la vida”. “Este año fue muy duro para mí, no es fácil estar con alguien como yo, soy una persona muy complicada y es mucha presión social estar conmigo”, señaló.

Por otra parte, si bien dejó entre ver que “a lo mejor resolvemos las cosas” y no lo logran “está bien”. También apuntó contra aquellos que intentaron separarlos: “Mucha gente hizo todo lo posible para que corte con Sasha y lo terminó logrando. Porque si bien yo puedo no darle bolilla a los comentarios de la gente, a ella le afectó”.

Al mismo tiempo, Oky dejó en claro que más allá que los cometarios no fue el único motivo de la ruptura sí fue uno de los motivos y subrayó: “Ya suficiente quilombos tuve con Tuli, hace poco, y no quiero tener otro problema con otra ex. No tengo nada malo de nada, le deseo lo mejor y Sasha es la única que me quiso de verdad y no por lo que tenía”.

“Sé que va a ser muy difícil conseguir una chica que me quiera así de verdad, pero yo voy a estar enfocado en la música que hice en Chile y en stremear”, concluyó.